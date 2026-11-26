El Registro Nacional de las Personas (Renaper) estableció un procedimiento para que las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes puedan solicitar el DNI gratis, incluso cuando el sistema no les otorgue el beneficio de manera automática.

La medida contempla nuevos requisitos y un mecanismo de evaluación individual para aprobar o rechazar cada pedido.

La decisión quedó establecida en la Disposición 755/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre. La normativa también aprobó un modelo de Certificado de Gratuidad que deberán presentar quienes necesiten acceder a la exención del pago y fijó un circuito administrativo para analizar las solicitudes.

Quiénes pueden solicitar el DNI gratis y cómo acceder al beneficio

La legislación vigente contempla la exención del pago del DNI para las personas que no cuentan con recursos económicos para afrontar el trámite , así como para sus hijos menores de 18 años y otras personas con capacidades restringidas que estén a su cargo.

El beneficio puede otorgarse de dos maneras. La primera es la gratuidad automática, que se determina mediante el intercambio de información entre el Renaper y las bases de datos de otros organismos estatales.

Sin embargo, quienes no aparezcan en esa base de datos también podrán solicitar la exención de manera voluntaria. Para hacerlo, deberán presentar el Certificado de Gratuidad establecido en el anexo de la disposición, con la intervención de un trabajador social matriculado o de un profesional afín que preste servicios en organismos nacionales, provinciales o municipales de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

El trámite requiere un certificado y una evaluación individual de cada solicitud. ChatGPT

Qué requisitos hay que cumplir para tramitar el DNI gratuito

El principal requisito es presentar el Certificado de Gratuidad completo, firmado por el solicitante y con la intervención profesional correspondiente. El documento deberá estar dirigido a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas y tener una antigüedad menor a 30 días al momento de iniciar el trámite.

Además, deberá incluir:

Los datos personales completos del titular del DNI.

El detalle de la situación económica que motiva el pedido.

La constancia de que la persona no cuenta con recursos suficientes para afrontar el costo del trámite.

La firma y el sello del trabajador social matriculado o profesional habilitado que intervenga en la certificación.

La documentación deberá adjuntarse al legajo correspondiente. Según el instructivo del Renaper, debe cargarse específicamente en el apartado “Eximición de Tasa conforme al Art. 13 de la Ley 27.611″.

Cómo es el procedimiento para pedir el DNI gratis ante el Renaper

Cuando el sistema no reconoce automáticamente el beneficio, el ciudadano deberá solicitar la gratuidad a la hora de realizar el trámite. El personal encargado tendrá que seleccionar la opción “Marcar si es trámite gratuito” y luego iniciar la gestión.

En ese momento, aparecerá la leyenda “Trámite gratuito a revisión”. La solicitud ingresará a la Bandeja de Gratuidad del Renaper, donde será evaluada de manera individual antes de autorizar la producción del documento.

Durante el procedimiento, el ciudadano deberá proporcionar un número de teléfono celular para recibir la notificación en caso de que el pedido sea rechazado.

¿Cuándo entra en vigor este cambio?