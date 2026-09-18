Se aproxima un gran temporal el viernes 18 de septiembre: tormentas con ráfagas de viento durante 48 horas en Misiones, Corrientes y Chaco.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un fuerte temporal a las provincias ubicadas al norte argentino durante el viernes 18 de septiembre.
El tiempo en Misiones, Corrientes y Chaco será hostil con hasta 48 horas de lluvias y fuertes vientos.
Pronóstico del clima para Misiones, Corrientes y Chaco para el viernes 18
El pronóstico del SMN anticipa el ingreso de fuertes precipitaciones a las tres provincias durante la noche del viernes 18 de septiembre.
La jornada estará marcada por intensas lluvias a lo largo de toda la tarde y, conforme pasen las horas, se intensificarán para dar paso a actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Cómo seguirá el clima el sábado 19 de septiembre
La madrugada del sábado 19 continuará con fuertes lluvias que podrían acumular hasta 65 milímetros. La temperatura oscilará entre los 9° y los 28°, por lo que la humedad será protagonista en la jornada.
Para el resto del día se esperan chubascos aislados que se podrían intensificar en algunos momentos. El tiempo en las principales localidades para la jornada será el siguiente:
- Posadas: hasta 65 milímetros de agua acumulada con vientos de 40 kilómetros por hora. Actividad eléctrica y mínimas de 16°.
- Corrientes: acumulado de hasta 50 milímetros, vientos sentido norte y temperaturas de entre 17° y 23°.
- Resistencia: lluvias concentradas durante la madrugada con hasta 30 milímetros y mínimas de 17°