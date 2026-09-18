Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1240 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

1° 1240 11° 4925 2° 4506 12° 9692 3° 9318 13° 7512 4° 6780 14° 9138 5° 6069 15° 9847 6° 9223 16° 7761 7° 3221 17° 3082 8° 5566 18° 9109 9° 3744 19° 6157 10° 0605 20° 9996

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura suele apuntar a búsqueda de guía espiritual o moral: necesidad de consejo, reconciliación interna o perdón. También puede indicar deseo de orden, protección y sentido.

En otros casos refleja culpa o miedo al juicio y a normas rígidas. El contexto (actitud del cura, lugar y emociones) define si es un llamado a sanar, poner límites o liberarte de cargas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.