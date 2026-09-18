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Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8776 - Las Llamas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

 1°8776 11°4204
 7268  12°5389
 3°4151 13°9866 
 3638  14°9061 
 7547  15°0107 
 6°2859  16°2312
 7750  17°7313 
 9635  18°7271 
 0444  19°0914 
 10°0053 20°8830 

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¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego suele simbolizar transformación, purificación y una pasión que impulsa cambios.

También puede alertar sobre emociones desbordadas o riesgos; conviene actuar con calma y claridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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