Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8776 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre

1° 8776 11° 4204 2° 7268 12° 5389 3° 4151 13° 9866 4° 3638 14° 9061 5° 7547 15° 0107 6° 2859 16° 2312 7° 7750 17° 7313 8° 9635 18° 7271 9° 0444 19° 0914 10° 0053 20° 8830

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego suele simbolizar transformación, purificación y una pasión que impulsa cambios.

También puede alertar sobre emociones desbordadas o riesgos; conviene actuar con calma y claridad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.