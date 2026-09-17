La tormenta será en la provincia de Formosa.

El tiempo se complicará durante el próximo fin de semana en el norte argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a sectores de la provincia de Formosa durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

El organismo anticipó un período de marcada inestabilidad, con posibilidad de tormentas fuertes, abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas y caída de granizo.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de las actividades.

Tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas: qué anticipa el SMN

Según el pronóstico oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o puntualmente severas.

El escenario previsto incluye:

Caída de granizo.

Intensas precipitaciones en períodos cortos.

Ráfagas fuertes de viento.

Tormentas de variada intensidad.

Acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar ese valor de manera puntual.

La combinación de estos fenómenos puede generar complicaciones temporarias, especialmente en sectores donde las lluvias sean más intensas en poco tiempo.

Alerta amarilla del SMN: qué zonas de Formosa están alcanzadas

El aviso meteorológico comprende sectores de la provincia de Formosa y se mantiene durante el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

Las lluvias podrían extenderse.

Las zonas alcanzadas por la alerta son:

Formosa

Laishí

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Patiño

La intensidad de las tormentas puede variar incluso dentro de una misma zona, por lo que el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales durante la vigencia de la alerta.

Qué recomienda hacer durante las tormentas

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda permanecer en lugares seguros y evitar permanecer al aire libre durante los momentos de mayor actividad.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan caer y evitar circular por calles que presenten acumulación de agua.

La alerta puede actualizarse según evolucione el sistema meteorológico, por lo que resulta fundamental consultar los canales oficiales del SMN durante el viernes y sábado.