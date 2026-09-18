La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 17 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1254 (La Vaca).

1° 1254 11° 8410 2° 0713 12° 0537 3° 5244 13° 4721 4° 1151 14° 9700 5° 2367 15° 6574 6° 3083 16° 3470 7° 9357 17° 4083 8° 8230 18° 9278 9° 7576 19° 2815 10° 7676 20° 5972

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.