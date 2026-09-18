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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 17 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 17 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1254 (La Vaca).

 1°1254 11°8410 
 0713  12°0537
 3°5244  13°4721 
 1151  14°9700 
 2367  15°6574 
 6°3083  16°3470
 9357  17°4083 
 8230  18°9278 
 7576  19°2815 
 10°7676 20°5972 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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