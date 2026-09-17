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Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 3158.49 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,16%.

En la última semana, el Dólar subió 2,63%, mientras que en el último año cayó -16,18%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar encadenó cinco jornadas de descenso y luego cinco de recuperación, quedando aproximadamente donde empezó, con volatilidad alta y sin tendencia definida.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 9.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.57%.

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La cotización del Dólar muestra una tendencia al alza en los últimos cinco días. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 315849.00 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 631698.00 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1579245.00 pesos colombianos.