Se aproxima un diluvio histórico el sábado 29 de agosto: fuertes tormentas y ráfagas azotarán la provincia de Buenos Aires.

El norte argentino se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad. Durante este viernes 4 de septiembre, distintas localidades de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podrían verse afectadas por lluvias y tormentas, algunas de ellas acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se extenderán durante buena parte de la jornada, con mayor atención puesta en las zonas donde puedan desarrollarse tormentas de mayor intensidad.

¿A qué hora empiezan las tormentas este viernes?

El mal tiempo comenzará a hacerse presente durante la mañana del viernes y continuará a lo largo de la jornada en distintos sectores del norte del país.

La situación podría generar períodos de lluvias y tormentas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del SMN y a los posibles cambios en los niveles de alerta. El organismo cuenta con un Sistema de Alerta Temprana que permite consultar las condiciones previstas para cada localidad.

¿A qué hora empiezan las tormentas este viernes? Gemini Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Las localidades que podrían tener tormentas

En Formosa, las localidades incluidas son:

Las Lomitas

Pirané

Formosa

Clorinda

En Chaco, el mal tiempo alcanzaría a:

Juan José Castelli

Presidencia Roque Sáenz Peña

General José de San Martín

Villa Ángela

Resistencia

En Corrientes, las zonas mencionadas son:

Corrientes

Empedrado

Mientras que en Misiones, las localidades alcanzadas incluyen:

Posadas

Apóstoles

Oberá

Bernardo de Irigoyen

Puerto Iguazú

¿Cómo seguirá el tiempo durante el viernes?

La jornada estará marcada por condiciones inestables y lluvias que podrían persistir durante varias horas. En caso de tormentas fuertes, podrían registrarse ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El SMN recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se modifiquen durante el día. El organismo también dispone de radares meteorológicos para el seguimiento de las precipitaciones y tormentas en tiempo real.