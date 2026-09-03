Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El clima comenzará a cambiar en Buenos Aires durante las próximas horas. Este miércoles 2 de septiembre, el AMBA tendrá una jornada templada, con una temperatura máxima que rondará los 23 °C. Sin embargo, hacia la noche aumentará la inestabilidad y crecerán las probabilidades de precipitaciones.

Durante la noche del miércoles, la probabilidad de lluvia se ubicará entre el 40% y el 70%, con posibilidad de tormentas y actividad eléctrica. Además, no se descarta la caída ocasional de granizo, por lo que el cambio de tiempo será marcado respecto de las condiciones agradables que dominarán durante gran parte del día.

La expresión “diluvio de barro” se utiliza para describir un escenario en el que lluvias muy abundantes generan acumulación de agua y arrastre de tierra y sedimentos.

El fenómeno puede ser especialmente visible en calles de tierra, caminos y terrenos con suelos saturados. Cuando el agua escurre con fuerza, puede arrastrar barro y sedimentos, provocar anegamientos y dejar calles y caminos cubiertos de barro.

Cómo estará el tiempo el jueves 3 de septiembre

El jueves 3 de septiembre continuará la inestabilidad en el AMBA. La jornada comenzará con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de apenas 16 °C, en un contexto mucho más frío que el de los días previos.

Durante la mañana se mantendrán las lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% y posibilidad de actividad eléctrica. Hacia el mediodía, las chances de lluvia descenderán y se ubicarán entre el 10% y el 40%.

El escenario podría estar acompañado por fuertes ráfagas de viento y, de manera localizada, por fenómenos intensos como granizo. Por eso, el jueves será el día que concentre la mayor inestabilidad de este período.

Qué pasará después de las tormentas

El cambio de tiempo también marcará un fuerte descenso de las temperaturas. El viernes 4 de septiembre ya no se esperan lluvias en el AMBA, pero el ambiente será más frío, con una mínima de 9 °C y una máxima de 17 °C.

El descenso continuará durante el fin de semana. El sábado 5, la temperatura oscilará entre 8 °C y 15 °C, con una mañana soleada y cielo parcialmente nublado durante la tarde.

El domingo 6 será todavía más frío, con temperaturas de entre 5 °C y 13 °C y cielo nublado.

De esta manera, las tormentas del miércoles y jueves marcarán un punto de quiebre en el tiempo en Buenos Aires: después de las temperaturas templadas de los primeros días de septiembre, llegará un período mucho más frío que se extenderá durante el fin de semana.