Es campeón de patín y trabaja en el subte, pero un pasajero lo hizo caer: ahora necesita ayuda para volver a competir.

Una presentación habitual de Lucas Benítez en la Línea B del subte terminó en un momento de tensión luego de que un pasajero lo atacara. La situación quedó registrada por otra persona que viajaba en la formación y posteriormente difundió las imágenes en redes sociales, donde el episodio generó una fuerte repercusión.

Benítez es multicampeón de patinaje artístico y forma parte del seleccionado argentino de la disciplina. Desde hace más de una década realiza actuaciones en el transporte público, una actividad con la que no solo muestra sus habilidades frente a los pasajeros, sino que también busca conseguir ingresos para afrontar los gastos de su carrera deportiva.

El episodio que sufrió Lucas Benítez en la Línea B

Mientras desarrollaba una de sus coreografías, otro joven extendió su pie sobre el recorrido del patinador en dos ocasiones con la intención de hacerlo perder el equilibrio. La acción provocó la reacción de varios pasajeros, que se acercaron al hombre y le reclamaron por su comportamiento.

“¡Pedile perdón!”, le exigió uno de los presentes, mientras otro pasajero, que quedó frente al acusado, le advirtió: “Te vimos todos”. Sin embargo, el joven no mostró intención de disculparse, según quedó registrado en la grabación.

El video fue compartido posteriormente por otro pasajero, quien acompañó las imágenes con un mensaje en defensa del deportista. “Final feliz, aguante la gente que no mira para un costado ante estas m... disfrazadas de personas”, escribió al publicar el registro. Finalmente, la situación terminó y Benítez pudo continuar su coreografía.

Quién es el patinador que actúa en los vagones

Las actuaciones del deportista ya son conocidas por muchos pasajeros y también suelen llegar a las redes sociales. Sus intervenciones en los vagones captan la atención por sus coreografías y se convirtieron en una de las formas que encontró para financiar su participación en competencias.

En el plano deportivo, Benítez integra el seleccionado argentino de patinaje artístico y cuenta con importantes resultados en torneos nacionales. Entre sus antecedentes figuran una medalla de plata y cinco medallas de oro obtenidas a nivel nacional.

Además de competir, lleva más de diez años realizando performances en el transporte público. Con esos espectáculos reúne dinero para mantener su preparación y afrontar nuevas competencias, en un contexto en el que, según el relato difundido sobre su trayectoria, su categoría no cuenta con financiamiento estatal.