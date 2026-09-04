Te llega un cliente que no termina de encajar. No es el perfil que buscás, el proyecto no te entusiasma, pero factura bien y en ese momento necesitás el ingreso. Decís que sí. Seis meses después ese cliente te consume la mitad de tu energía, tu equipo lo padece y vos seguís preguntándote por qué el negocio, con más facturación, se siente más pesado que nunca.

Aceptás cualquier cliente que pueda pagar por miedo a quedarte sin ingresos, no porque ese cliente sea el correcto para tu negocio. Ese es el problema real.

El costo que no aparece en ningún balance

Un cliente que no encaja no te cuesta plata: te cuesta tiempo, atención y cultura. Tu equipo nota qué clientes te sacan una sonrisa y cuáles te tensionan la espalda antes de la llamada. Ese desgaste se acumula hasta que un día te das cuenta de que estás dedicando tus mejores horas a la cuenta que menos placer te da, y las sobras a las que sí.

Facturar por facturar es la forma más cara de crecer, porque el ingreso es visible y el desgaste no. Un negocio que dice que sí a todo termina pareciéndose a la suma de sus peores clientes, no a la visión que tenías cuando lo empezaste.

Por qué decís que sí de todos modos

No es un problema de criterio, es un problema de miedo. Miedo a que si decís que no, no llegue nada mejor. Miedo a que el mes que viene el ingreso no cierre. Ese miedo es real y en las primeras etapas del negocio, razonable: necesitás la data del mercado y el flujo de caja. Pero hay un punto en que seguís operando con reglas de supervivencia en un negocio que ya no está en modo supervivencia, y ahí el miedo deja de ser prudencia y pasa a ser el techo de tu crecimiento.

Tres preguntas antes de aceptar un cliente

¿Este cliente encaja con el tipo de trabajo que quiero hacer, o lo acepto para no decir que no?

¿Puedo dar acá mi mejor nivel, o ya sé que voy a resentirlo en tres meses?

¿Este cliente eleva el estándar de mi equipo, o lo va a desgastar?

Si dos de las tres respuestas te incomodan, ya tenés la respuesta.

El foco es una decisión, no una consecuencia

Cuando Steve Jobs volvió a Apple en 1997, la empresa tenía decenas de líneas de producto y estaba cerca de quebrar. Su primera decisión no fue lanzar algo nuevo: fue discontinuar cerca del 70% del catálogo. Apple no se salvó agregando más. Se salvó decidiendo a quién y a qué le iba a decir que no.

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Con clientes pasa lo mismo. El negocio que elige crece distinto al que acumula. No porque facture menos en el corto plazo, sino porque cada cliente que sostiene después es uno que eligió sostener, no uno que le tocó aceptar.

El ejercicio de esta semana

Mirá tu cartera de clientes activos y hacete la pregunta: ¿a cuáles de estos aceptarías hoy, con el criterio que tenés ahora, y no con el que tenías cuando los aceptaste? La respuesta te va a decir más sobre hacia dónde va tu negocio que cualquier número en tu facturación.