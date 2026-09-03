Un emprendimiento turístico ubicado en la Patagonia lanzó una búsqueda de colaboradores para instalarse en una de las zonas naturales más impactantes del continente.

La iniciativa permite reducir los costos de viaje en plena temporada alta mediante un sistema de trabajo colaborativo que cubre necesidades clave de la estadía a cambio de una jornada laboral de carga reducida.

El proyecto se sitúa en la provincia de Última Esperanza, en las proximidades del emblemático Parque Nacional Torres del Paine, en Chile.

Se trata de un complejo estilo glamping que abre sus puertas a viajeros internacionales con ganas de explorar la región andina sin afrontar los elevados precios de alojamiento y gastronomía de la zona.

Qué beneficios incluye la propuesta en el sur patagónico

El acuerdo opera bajo el formato de intercambio de servicios: los voluntarios aportan trabajo operativo a cambio de una cobertura integral para su día a día.

Al exigir solo 20 horas de trabajo semanales (repartidas en cuatro horas diarias), los participantes disponen de tiempo libre suficiente y un día franco semanal para hacer excursiones.

Entre las prestaciones confirmadas por el establecimiento figuran:

Alojamiento y servicios: sector habilitado para acampar en el predio, duchas de agua caliente y conexión a internet de alta velocidad.

Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena asegurados los siete días de la semana.

Logística: recepción y traslado desde el punto de arribo del viajero hasta la propiedad.

Trabajo en la Patagonia: buscan voluntarios para vivir cerca de Torres del Paine con alojamiento y comida gratis Wikimedia

Qué tareas se deben realizar los voluntarios durante la estadía

Las labores dentro del glamping están orientadas a mantener el confort de las instalaciones y brindar una buena atención a los visitantes. El equipo asigna funciones operativas sencillas que no requieren experiencia previa especializada.

Las responsabilidades diarias comprenden:

Asistencia en los procesos de recepción y despedida ( check-in y check-out ).

Aseo y acondicionamiento de las carpas y espacios de uso común.

Tareas de mantenimiento doméstico general.

Apoyo en el área de cocina, colaborando en la elaboración y servicio de las comidas.

Cuáles son los requisitos indispensables para postularse

El perfil de la convocatoria apunta a jóvenes entusiastas, independientes o en pareja, con capacidad de adaptación a entornos naturales y facilidad para el trato con el público internacional.

Para aplicar es obligatorio cumplir con los siguientes puntos:

Tener entre 21 y 32 años de edad.

Dominar el idioma inglés con fluidez y contar con un nivel inicial de español.

Residir fuera de Chile a la hora de la postulación.

Contar con un seguro médico de viaje internacional con cobertura vigente.

Postularse de forma individual o en duplas de viajeros.

Fechas disponibles y gastos que corren por cuenta del viajero

El calendario de participación abarca desde octubre hasta febrero inclusive, período que coincide con los meses de mejor clima en la Patagonia Austral (el mes de septiembre no está contemplado en la propuesta). Cada participante debe comprometerse a una permanencia mínima de tres semanas en el lugar.

Si bien la manutención, el hospedaje y el traslado local inicial están cubiertos, los aspirantes deben contemplar ciertos costos de su propio bolsillo:

Pasajes aéreos o terrestres para llegar hasta la región.

Emisión del seguro de viaje obligatorio.

Tramitación de visados en caso de que la nacionalidad del postulante lo requiera.

Excursiones, traslados adicionales y gastos personales fuera del predio.

Si te estas preguntando cómo postularte, puedes hacer clic aquí y conocer todos los detalles.