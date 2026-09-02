El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para un gran número de regiones de la Provincia de Buenos Aires, que se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para habitantes de CABA, San Fernando y Escobar , que podrían enfrentar los estragos de las lluvias, las descargas eléctricas y la probable caída de granizo.

Incluso, la temperatura máxima llegará a los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en los 10°C. Se trata de una continuidad respecto al inicio de la primera semana de septiembre.

En este sentido, la humedad se mantendrá alta durante buena parte del día, lo que refuerza la chance de precipitaciones.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en CABA, San Fernando y Escobar. (Fuente: Shutterstock)

Cómo viene la jornada del miércoles, hora por hora

El detalle del pronóstico para el miércoles muestra variaciones importantes entre la mañana y la noche:

Madrugada : cielo cubierto, con vientos leves del E (10 km/h) y humedad del 91%.

Mañana : niebla, con visibilidad reducida y humedad en el 100%.

Tarde : nubes y claros, con vientos del N (12 km/h) y humedad del 71%.

Noche: nubes y claros, con vientos del NW (12 km/h) y presión en 1010 hPa.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana en Buenos Aires

Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora notablemente. El jueves 3 de septiembre la jornada arranca con lluvia débil y despeja con el correr de las horas, con una máxima de 18°C y mínima de 11°C.

De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos mayormente despejados y temperaturas en descenso hacia el fin de semana:

Jueves 3/9 : lluvia débil, 18°C / 11°C.

Viernes 4/9 : despejado, 17°C / 7°C.

Sábado 5/9 : despejado, 14°C / 5°C.

Domingo 6/9 : nubes y claros, 10°C / 1°C.

Lunes 7/9 : parcialmente nuboso, 11°C / 5°C.

Martes 8/9: nubes y claros, 15°C / 9°C.

Recomendaciones para el día de tormenta

Frente a un día con cielo cubierto, niebla matinal y riesgo de tormenta con granizo, conviene tomar algunas precauciones simples: