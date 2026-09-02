Este martes, 1 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5459 - Las Plantas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre
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|6139
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|6830
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|2075
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|7459
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|0290
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|7314
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|4980
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|6161
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|0024
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|9851
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|6260
|10°
|9294
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|7949
¿Qué significa soñar con las plantas?
Soñar con plantas simboliza crecimiento personal, renovación y energía vital; sugiere proyectos que germinan y necesitan cuidado.
Si están verdes y florecientes, auguran prosperidad; si están marchitas, advierten estancamiento o falta de atención.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.