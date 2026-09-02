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Este martes, 1 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5459 - Las Plantas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

 1°5459 11°7858
 0811  12°2713
 3°7243 13°6139 
 6830  14°2075 
 5217  15°7459 
 6°7429  16°0290
 7314  17°4980 
 6161  18°0024 
 9851  19°6260 
 10°9294 20°7949 

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Si están verdes y florecientes, auguran prosperidad; si están marchitas, advierten estancamiento o falta de atención.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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