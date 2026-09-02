Este martes, 1 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 1 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5459 - Las Plantas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 1 de septiembre

1° 5459 11° 7858 2° 0811 12° 2713 3° 7243 13° 6139 4° 6830 14° 2075 5° 5217 15° 7459 6° 7429 16° 0290 7° 7314 17° 4980 8° 6161 18° 0024 9° 9851 19° 6260 10° 9294 20° 7949

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento personal, renovación y energía vital; sugiere proyectos que germinan y necesitan cuidado.

Si están verdes y florecientes, auguran prosperidad; si están marchitas, advierten estancamiento o falta de atención.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.