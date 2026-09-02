El noreste de Estados Unidos se prepara para una jornada de mal tiempo. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA pronostica tormentas severas para este miércoles 2 de septiembre de 2026, con lluvias, ráfagas de viento potencialmente dañinas y posible caída de granizo en una amplia franja que va desde los Grandes Lagos inferiores hasta el Atlántico Medio. Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Newark y Baltimore están dentro de la zona de riesgo.

Qué está pronosticado para la jornada del miércoles

Para la tarde y la noche del miércoles, el SPC anticipa el desarrollo de tormentas severas capaces de producir ráfagas de viento dañinas y granizo. Las corrientes de aire en altura favorecen que las celdas más aisladas puedan descargar granizo grande.

El escenario también deja abierta la posibilidad de fenómenos más intensos: en el este de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y la península de Delmarva podrían formarse algunas supercélulas, por lo que no se descarta algún tornado breve si las tormentas se mantienen aisladas y organizadas.

El noreste y el Atlántico Medio de EE.UU. enfrentan tormentas severas este miércoles 2 de septiembre, con granizo, viento y lluvias. Shutterstock / Composición Canva

Qué zonas están bajo mayor alerta

El área de riesgo abarca el corredor que va del noreste al Atlántico Medio. Entre las zonas y ciudades más expuestas figuran:

Nueva York y el bajo estado de Nueva York

Filadelfia y el este de Pensilvania

Nueva Jersey (incluida el área de Newark)

Baltimore y la región de Delmarva (Delaware, Maryland y Virginia)

Recomendaciones para el día de la tormenta

Ante la posibilidad de granizo y ráfagas fuertes, conviene resguardar los vehículos bajo techo, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, evitar circular durante lo más intenso de la tormenta y mantenerse alejado de ventanas ante la caída de granizo.

También se recomienda seguir los avisos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y del Storm Prediction Center, que actualizan sus pronósticos varias veces al día, y prestar especial atención si se emiten avisos de tormenta severa o de inundación repentina para la zona.