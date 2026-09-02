El clima tendrá cambios importantes durante la mitad de la semana. Varias regiones del país tendrán lluvias y actividad eléctrica.

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Colombia tendrá una jornada marcada por lluvias de variada intensidad este miércoles 2 de septiembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El comportamiento de las precipitaciones se desplazará hacia el norte y centro del territorio nacional, mientras continuarán los aguaceros en buena parte del occidente.

El pronóstico hace parte del Comunicado Especial No. 096, que analiza las condiciones meteorológicas previstas entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Para este periodo, el Ideam anticipó persistencia de lluvias en diferentes regiones, además de condiciones que pueden favorecer tormentas eléctricas y otros eventos asociados al clima.

Colombia vivirá la tormenta del año acompañada de un nuevo frente frío: zonas en alerta naranja por bajas temperaturas y lluvias intensas. Captura Ideam / Editada en Canva

La situación requiere especial atención en zonas donde ya existen condiciones de vulnerabilidad por lluvias fuertes, movimientos en masa e incendios de la cobertura vegetal, mientras que algunos de los principales ríos del país presentan niveles bajos.

¿Dónde lloverá más este miércoles 2 de septiembre en Colombia?

Durante el miércoles, las lluvias tendrán una distribución amplia, aunque habrá departamentos con una mayor probabilidad de precipitaciones.

En la región Pacífica, continuarán los aguaceros de variada intensidad, especialmente en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Esta zona seguirá siendo una de las que concentre las condiciones más lluviosas durante la jornada.

En la región Andina, el pronóstico señala precipitaciones en Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca. En estos territorios podrían presentarse lluvias de diferente intensidad dependiendo de cada sector.

También se esperan precipitaciones en áreas puntuales del sur de la región Caribe, principalmente en Cesar y Bolívar.

¿Qué regiones de Colombia estarán en alerta por las lluvias?

El escenario meteorológico de esta semana mantiene la atención sobre diferentes puntos del país debido a la combinación de precipitaciones y condiciones del terreno.

Entre las situaciones destacadas por el Ideam aparecen las lluvias fuertes en Chocó y Valle del Cauca, además de alertas relacionadas con movimientos en masa en diferentes sectores del territorio nacional.

Esto significa que las personas que viven en zonas de ladera o cerca de áreas susceptibles a deslizamientos deben permanecer atentas a los comunicados oficiales, especialmente durante y después de los aguaceros.

La intensidad de las precipitaciones puede aumentar el riesgo de crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en vías, particularmente en sectores donde los suelos ya se encuentran saturados.

¿Habrá tormentas eléctricas este miércoles en Colombia?

Sí. El pronóstico contempla una mayor posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en varias regiones.

En la Orinoquía y la Amazonía aumentará la probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica en sectores de Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá y el trapecio amazónico.

Este tipo de condiciones puede producir cambios repentinos en el tiempo, con aguaceros fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en determinados sectores.

Por eso, durante una tormenta, es recomendable evitar permanecer en espacios abiertos y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

¿Qué pasará con el clima en la región Pacífica?

La región Pacífica continuará bajo un escenario de lluvias durante buena parte de la semana.

Para este miércoles, Chocó, Valle del Cauca y Cauca aparecen entre los departamentos con mayor probabilidad de precipitaciones. El comportamiento será similar al registrado durante los primeros días de la semana, cuando se pronosticaron lluvias moderadas a fuertes en distintos sectores.

El panorama no será exclusivo del miércoles. Para el jueves 3 de septiembre también se esperan lluvias de moderadas a fuertes en la región Pacífica, mientras que el viernes podría presentarse un nuevo incremento de las precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

¿Qué departamentos tendrán lluvias en la región Andina?

En la región Andina, el miércoles las lluvias se concentrarán especialmente en Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

La previsión cambia parcialmente para el jueves, cuando las precipitaciones podrían extenderse por sectores de las cordilleras Occidental y Central, incluyendo Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila.

Para el cierre de la semana, el Ideam también anticipa lluvias importantes en el occidente de Antioquia y en sectores de Santander y Norte de Santander.

¿Cómo estará el tiempo en el Caribe colombiano?

En el Caribe también se presentarán lluvias, aunque no tendrán la misma distribución en todos los departamentos.

Para el miércoles, el pronóstico señala precipitaciones en sectores de Cesar y Bolívar, especialmente hacia el sur de estos territorios.

Además, el comportamiento del viento será un factor para vigilar durante los siguientes días. El Ideam prevé una mayor probabilidad de vientos fuertes en La Guajira el jueves 3 de septiembre.

En el mar Caribe, entretanto, se esperan vientos de hasta 20 nudos, equivalentes a unos 37 kilómetros por hora, y oleaje de hasta 3 metros.

¿Lloverá en la Orinoquía y Amazonía este miércoles?

Sí. La probabilidad de lluvias aumentará en diferentes sectores de ambas regiones.

En la Orinoquía, el pronóstico contempla precipitaciones y actividad eléctrica en áreas de Meta y Vichada, mientras que en la Amazonía las condiciones serán lluviosas en sectores de Guaviare y Caquetá, además del trapecio amazónico.

Para el jueves también se esperan chubascos y tormentas eléctricas dispersas en departamentos como Vichada, Meta, Guainía, Vaupés y Amazonas.

¿Qué pasará en Bogotá y Cundinamarca este miércoles?

Para Cundinamarca, el Ideam contempla precipitaciones durante el miércoles, por lo que podrían presentarse lluvias en distintos sectores del departamento.

El comportamiento será parte de la redistribución de las lluvias hacia el centro y norte del país prevista para mitad de semana. La intensidad, sin embargo, puede variar entre municipios y a lo largo de la jornada.

Por esta razón, quienes tengan desplazamientos por carretera deberán revisar las condiciones meteorológicas y viales antes de emprender viajes, especialmente si atraviesan zonas de montaña.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Colombia esta semana?

Uno de los factores señalados por el Ideam es el tránsito de ondas tropicales, que puede favorecer el aumento de las precipitaciones y de la actividad eléctrica.

El pronóstico menciona la onda tropical número 43, remanente de Dolly, que avanzará sobre el mar Caribe. También señala la influencia de la onda tropical número 45, que podría generar un nuevo incremento de las lluvias hacia el final de la semana, especialmente en sectores del Caribe y el occidente colombiano.