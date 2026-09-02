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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 1 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 1 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0223 (Cocinero).

 1°0223 11°7543 
 5028  12°6584
 3°2484  13°3889 
 9701  14°0624 
 5136  15°0528 
 6°7161  16°8740
 5439  17°3646 
 8705  18°7978 
 2380  19°8537 
 10°4222 20°9922 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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