La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 2 de septiembre

El clima en España se prevé estable, dominado por altas presiones. Los cielos serán poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, aunque se esperan nubes bajas y lloviznas aisladas en el Estrecho, litoral de Alborán, Ceuta y Melilla. En el norte peninsular, habrá nubes que tenderán a despejar.

Las temperaturas máximas aumentarán, superando los 35 grados en varias zonas del suroeste y meseta sur. Habrá noches tropicales en algunos litorales y el interior de Andalucía. El viento será flojo y variable en el interior, con brisas en el Mediterráneo y levante moderado en el sureste y el Estrecho.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas de 16 grados como mínima y máximas que alcanzarán 37 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con posibles tormentas en las sierras orientales. Intervalos de nubes bajas en el Estrecho y litoral mediterráneo. Temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de 42 grados en ascenso, con vientos flojos y levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será predominantemente despejado, con algunas nubes bajas en el sur al amanecer y posibilidad de chubascos aislados en el Pirineo oriental por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 37 grados de máxima, con viento flojo por la mañana que se volverá moderado del sur en la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el bajo Ebro al amanecer. En el extremo oriental del sistema Ibérico, se espera nubosidad que podría generar chubascos o tormentas fuertes por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y 35 grados de máxima, con un ligero ascenso en las mínimas y un viento flojo que podría intensificarse por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, con claros en horas centrales. En el resto de la región, se espera un día despejado tras nieblas matutinas. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 28 grados, con máximas en aumento y vientos flojos del este y nordeste.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado. Mínima de 19 grados y máxima de 34 grados; temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso, con viento flojo de componente este y brisas costeras.

Nuboso en el norte de las islas montañosas, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso, salvo intervalos de nubosidad alta en las islas orientales. Calima ligera en altura en las islas más orientales durante la segunda mitad del día. Temperaturas entre 19 y 30 grados, sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, con posibilidad de rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con posibles chubascos por la tarde en el interior de Castellón, temperaturas entre 17 y 35 grados y viento flojo de dirección variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielo poco nuboso o despejado en Castilla y León, con nubes bajas por la mañana en el tercio norte; temperaturas en ligero a moderado ascenso, más acusado en las máximas y viento variable predominando del nordeste al inicio y final del día, flojo con algún intervalo moderado.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en el suroriental por la tarde, donde podría haber lluvias débiles y chubascos tormentosos. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el suroeste, mientras que las máximas alcanzarán hasta 38 grados en los valles del Tajo y Guadiana. Habrá un viento flojo variable, predominando del sur y oeste por la tarde, con posibles rachas fuertes durante los fenómenos convectivos.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con brumas y posibles lloviznas, polvo en suspensión con posibles depósitos de barro, vientos moderados de Levante y temperaturas entre 22 y 26 grados.

En Melilla habrá cielos nubosos con brumas y polvo en suspensión, posibles lloviznas con barro, vientos flojos del NE que podrán ser moderados por la tarde y temperaturas entre 25 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas al inicio y al final del día, cielos poco nubosos o despejados el resto; mínimas con ligeros cambios, máximas en aumento (más acusado en el extremo sur) y vientos flojos del norte y nordeste.

El clima en Navarra estará poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 13 y 32 grados y vientos flojos del norte y noroeste.

En La Rioja, poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la Rioja Alta; temperaturas en ligero ascenso (mínima 15 °C y máxima 35 °C) y viento flojo del noroeste y norte en el valle y variable en la sierra.

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