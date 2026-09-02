Se aproxima un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un fuerte temporal que afectará a distintos puntos de la Patagonia argentina, con lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento.

El ingreso de aire frío generará condiciones inestables, especialmente en las zonas cordilleranas, donde se espera la combinación de precipitaciones y nieve.

El fenómeno tendrá impacto en localidades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, aunque no todas recibirán el mismo tipo de precipitación. Mientras que en algunos sectores se esperan lluvias y nevadas, otras zonas quedarán alcanzadas únicamente por lluvias y viento.

Alerta por lluvia y nieve en Santa Cruz

En Santa Cruz, se esperan lluvias para la tarde del jueves 3 de septiembre y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

Las condiciones se intensificarán en la jornada del viernes 4, donde habrán nevadas que acompañarán las fuertes tormentas; mientras que la temperatura alcanzará una mínima de 1° y una máxima de 7° en Río Gallegos.

Río Negro: lluvia y nieve en Bariloche y El Bolsón

En Río Negro, el temporal alcanzará a Bariloche, El Bolsón y Maquinchao, localidades donde se esperan lluvias y nieve durante 48 horas.

En esta zona de la cordillera la mínima será de -3° el jueves 3 de septiembre y la máxima de 5°.

Se aproxima un diluvio de agua helada este miércoles 2 de septiembre. Foto: Reuters

Temporal en Chubut: cómo estará el clima el jueves 3 de septiembre

El mal tiempo avanzará hacia Chubut, donde las zonas afectadas serán Esquel, Lago Puelo y la zona de la cordillera.

En estas localidades se esperan precipitaciones, posibles nevadas y fuertes ráfagas de viento, en el marco de un escenario meteorológico marcado por el ingreso de aire frío.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Se esperan fuertes tormentas para la madrugada y mañana del jueves 3 de septiembre: el clima se mantendrá con una mínima de 14° y una máxima de 19°.

Mientras que no se esperan lluvias para el viernes, sábado y domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el cielo permanecerá parcialmente nublado.