Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 y jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en México

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante los próximos días en distintas regiones de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé lluvias de distinta intensidad, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Lluvias fuertes y tormentas durante este miércoles

Para el miércoles 2 de septiembre , se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Michoacán. También habrá precipitaciones fuertes en otras entidades del país.

El pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico México 2 de septiembre SMN

El jueves aumenta la intensidad en algunas regiones

Para el jueves 3 de septiembre , el SMN prevé un escenario de lluvias todavía más intensas en determinadas zonas. El norte de Sinaloa podría registrar lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, habrá lluvias de 25 a 50 milímetros en Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Vientos fuertes y condiciones meteorológicas

Las lluvias estarán acompañadas por rachas de viento de hasta 70 km/h en algunas regiones. Para el jueves, el SMN señala rachas de 50 a 70 km/h en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 60 km/h en otras entidades. En Baja California Sur, además, se prevé oleaje de entre 3 y 4 metros.

De acuerdo con el SMN, las condiciones estarán relacionadas con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles altos y el desplazamiento de la onda tropical número 35.

La dependencia también mantiene bajo vigilancia a la tormenta tropical Marie, cuya circulación favorece lluvias y oleaje elevado en zonas del Pacífico.