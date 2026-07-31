La forma en que millones de argentinos acceden a la compra de remedios ha sufrido una modificación reciente por parte del Gobierno.

El anuncio llegó por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) , y confirma que a partir de ahora diez grupos de remedios perderán los descuentos con obras sociales y prepagas.

Esto se debe a que pasarán a ser de venta libre, por lo que no será necesario presentar una receta médica para comprarlos.

La ANMAT confirmó que a partir de ahora diez grupos de remedios pasarán a ser de venta libre. (Fuente: Shutterstock)

La medida se confirmó a través de la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial. Conoce todos los detalles al respecto y qué cambiar con la nueva decisión de ANMAT

Los 10 medicamentos que desde ahora serán de venta libre

La medida alcanza a todas las especialidades medicinales registradas ante la ANMAT. Los medicamentos que pasarán a venderse sin receta son:

Trimebutina maleato 100 mg: para trastornos gastrointestinales y espasmos intestinales. Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml: antihistamínico para alergias. Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml: tratamiento para síntomas alérgicos. Dimenhidrinato 50 mg: utilizado contra náuseas, vómitos y mareos por movimiento. Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato: solución oftálmica para irritación y alergias oculares. Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2%: gotas para conjuntivitis alérgica y otras alergias en los ojos. Carboximetilcisteína 5%: jarabe que ayuda a eliminar secreciones respiratorias. Cloruro de aluminio hexahidratado 20%: loción para controlar la sudoración excesiva. Carbonato de calcio + tintura de Árnica montana + nitrato de plata: producto cicatrizante y antiinflamatorio para lesiones en piel y mucosas. Ivermectina 0,5% (loción tópica): tratamiento contra los piojos en adultos y niños.

Adiós a los descuentos en medicamentos con obras sociales o prepagas

A partir de la entrada en vigencia de la norma, estos medicamentos podrán adquirirse directamente en farmacias sin necesidad de presentar una receta médica.

Sin embargo, la nueva condición implica que ya no tendrán cobertura ni descuentos por parte de obras sociales o empresas de medicina prepaga , ya que pasarán a integrar la categoría de venta libre.

Los laboratorios también deberán adecuar los envases y prospectos de los nuevos lotes para reflejar esta modificación.

Por qué la ANMAT autorizó la venta sin receta

El organismo explicó que estos medicamentos fueron comercializados durante al menos cinco años bajo receta sin registrar efectos adversos graves que modificaran su perfil de seguridad.

Además, la evaluación se basó en datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y de la base mundial de reacciones adversas de la Organización Mundial de la Salud.