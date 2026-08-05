El clima en Argentina continúa con una importante inestabilidad y se esperan fuertes tormentas para las próximas 24 horas en diferentes puntos del país.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por la llegada de un intenso temporal que traerá consigo lluvias constantes, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica permanente .

Por su parte, el SMN detalló que las precipitaciones acumuladas podrían ser de entre 30 a 60 milímetros, por lo cual es importante tomar ciertos recaudos.

Alerta amarilla por tormenta, dónde y cuándo lloverá

La alerta meteorológica amarilla publicada por el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra vigente para la provincia de Corrientes. En dicha zona del litoral argentino, las lluvias se darán durante este miércoles 5 de agosto , con probabilidad de extenderse hacia el día jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas.

Por su parte, el área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, acompañadas por una importante cantidad de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.

En qué zonas caerá el temporal

Bella Vista

Esquina

Goya

Lavalle

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar

Las recomendaciones del SMN

Cuando se habla de una alerta meteorológica por tormentas de nivel amarillo, el SMN indica que pueden darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En este aspecto, el organismo recomienda tener en cuenta las siguientes acciones para prevenir accidentes:

Evitar salir.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de zonas inundables.

Desenchufar electrodomésticos.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar hacer actividades al aire libre.

Llegan las lluvias a Buenos Aires y habrá un temporal

Las condiciones en la provincia de Buenos Aires presentarán una fuerte desmejora y a la baja sostenida de las temperaturas, se le sumará un intenso temporal durante el día jueves 6 de agosto que afectarán a gran parte del territorio.