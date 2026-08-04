A la hora de manejar por rutas o calles de doble sentido es posible encontrarse con una señal de tránsito que genera dudas entre muchos conductores: un cartel con una flecha negra apuntando hacia abajo y otra flecha roja hacia arriba.

Conocer qué indica esta señal ayuda a evitar maniobras peligrosas y reduce el riesgo de accidentes.

¿Qué significa la señal con una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba?

La señal con una flecha roja apuntando hacia arriba y una flecha negra hacia abajo indica que los vehículos que circulan en el sentido de la flecha negra deben ceder el paso a quienes avanzan en el sentido de la flecha roja.

En otras palabras, si el conductor ve esta señal desde su carril, significa que no tiene prioridad y debe esperar a que pasen los vehículos que vienen de frente antes de continuar.

Este cartel suele instalarse en lugares donde el ancho de la calzada se reduce, como puentes angostos, túneles, obras viales o sectores donde resulta imposible que dos vehículos circulen al mismo tiempo en sentidos opuestos.

Qué significa la señal con una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba y por qué es importante respetarla

¿Dónde suele estar esta señal de tránsito y por qué es importante respetarla?

Es habitual encontrar esta señal en rutas, caminos rurales y calles donde existe un estrechamiento de la calzada . Su función es organizar el tránsito y evitar conflictos entre vehículos que intentan atravesar el mismo sector al mismo tiempo.

Respetar esta indicación permite mantener una circulación ordenada, disminuye las posibilidades de choques frontales y facilita el paso en zonas donde el espacio es limitado. Ignorarla puede generar situaciones de riesgo y, además, derivar en multas por incumplir las normas de tránsito.