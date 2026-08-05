El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 5 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 5 de agosto

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Galicia y el área cantábrica, los cielos serán nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles. En el litoral mediterráneo y el bajo Ebro, habrá nubosidad baja que tenderá a despejar.

Por la tarde, se formarán nubes en el tercio oriental y montañas, con chubascos y tormentas locales. Las temperaturas máximas ascenderán en la vertiente atlántica y nordeste de Cataluña, superando los 35 grados en la mitad sur y este. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas que alcanzarán hasta 37 grados y mínimas de 18 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas de 17 grados y máximas que alcanzarán los 37 grados. Habrá vientos flojos de componente oeste, intensificándose moderadamente en el litoral y disminuyendo en la costa mediterránea.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en el tercio sur por la mañana, mientras que por la tarde se desarrollará nubosidad en esa misma zona y los Pirineos. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 37 grados y mínimas de 15, especialmente elevadas en Lleida y Ampurdán. El viento será flojo y variable, con predominancia del sur en la franja central y del sureste en el tercio sur durante el día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en la depresión del Ebro por la mañana. A partir de mediodía, se desarrollará nubosidad en Pirineos y el sistema Ibérico, donde se prevén chubascos fuertes y tormentas en el este de Teruel, con posibilidad de granizo. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 grados y una máxima de 37 grados, con un leve descenso en la Ibérica y condiciones de viento variable a lo largo del día.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y brumas matinales, con lluvias y lloviznas más frecuentes en la tarde, especialmente en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 25 y 16 grados, con mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas generales en descenso. Viento flojo del norte en el interior y del oeste al este en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución y posible chubasco aislado con tormenta por la tarde en el interior de Mallorca. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios. Viento flojo: norte en Menorca y este en el resto, con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte de las islas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas en ligero descenso; máximas de 33 °C y mínimas de 18 °C. Viento moderado del nordeste, soplando fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana y nubosidad en el interior de la mitad norte por la tarde, con posibles chubascos y tormentas; temperaturas entre 18 y 35 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con nubosidad baja en el extremo norte al inicio y final del día y nubosidad de evolución diurna. Habrá probabilidad de algunas precipitaciones débiles por la tarde en zonas montañosas y en el tercio oriental, especialmente chubascos con tormenta en el este. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y hasta 35 grados de máxima, con ligeros cambios en las mínimas y un ligero o moderado ascenso en las máximas, salvo en el noreste donde descenderán. El viento será variable o de componente oeste, tendiendo del norte y noreste, flojo a moderado.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y algo de nubosidad en las zonas altas por la tarde, donde podrían darse lluvias débiles. Las temperaturas mínimas serán de 12 grados y las máximas alcanzarán hasta 37 grados en algunas áreas. El viento será flojo, con predominancia del componente oeste en la mitad occidental y variable en la oriental, intensificándose por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios entre 22 y 28 grados y vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes ocasionales.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero ascenso entre 25 y 32 °C y vientos flojos a moderados de componente oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias y lloviznas en horas centrales; temperaturas entre 16 y 29 grados y viento flojo del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur, con brumas y niebla en zonas altas; se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo, temperaturas entre 12 y 30 grados y viento moderado del noroeste.

En La Rioja, cielo poco nuboso con nubes de evolución y posibilidad de chubascos débiles con tormenta en la Ibérica por la tarde, temperaturas en ligero descenso y viento del N-NO flojo a moderado.