La grasa que se acumula en el horno y las hornallas es uno de los problemas más frecuentes a la hora de limpiar la cocina.

Con el paso del tiempo, los restos de aceite y alimentos se endurecen por efecto del calor y forman una capa difícil de quitar.

Sin embargo, existe un método casero que no requiere recurrir al vinagre, bicarbonato o detergente: el limón, gracias a su contenido de ácido cítrico, puede ayudar a aflojar la suciedad, eliminar malos olores y dejar las superficies más limpias con un procedimiento simple.

¿Por qué la grasa del horno es tan difícil de eliminar?

Cada vez que se cocina, los vapores de aceites, manteca y otros alimentos se adhieren a las paredes, rejillas y bandejas del horno.

Al exponerse repetidamente a altas temperaturas, esos residuos se carbonizan y generan una película pegajosa que se vuelve cada vez más resistente.

Además de afectar la apariencia del electrodoméstico, la acumulación de grasa puede producir malos olores, alterar el sabor de las comidas e incluso aumentar el riesgo de humo o pequeñas llamas cuando los restos se recalientan.

El limón: el truco natural que ayuda a desengrasar el horno y las hornallas

El limón contiene ácido cítrico, un compuesto natural con propiedades desengrasantes que facilita la eliminación de la suciedad superficial y de los restos de grasa adheridos.

Para utilizar este método solo hay que:

Cortar un limón por la mitad.

Frotarlo directamente sobre las zonas con grasa.

Dejar actuar el jugo entre 10 y 15 minutos.

Retirar los residuos con una esponja o un paño húmedo.

Si el horno se entibia unos minutos antes de comenzar la limpieza, el calor ayuda a que el jugo penetre mejor sobre la grasa y facilite su remoción. Como beneficio adicional, el limón también neutraliza los olores que suelen quedar después de cocinar.

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco con limón para eliminar la grasa del horno y las hornallas sin esfuerzo

Cómo evitar que la grasa vuelva a acumularse en el horno

Mantener el horno limpio requiere pequeñas acciones después de cada uso. Limpiar las salpicaduras antes de que se sequen evita que se conviertan en manchas difíciles de remover.

También es recomendable utilizar bandejas o protectores para recoger los líquidos que puedan derramarse durante la cocción y realizar una limpieza general de forma periódica.

De esta manera, se reduce la acumulación de grasa, se prolonga la vida útil del horno y se mantiene una mejor higiene en la cocina.