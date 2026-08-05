Una nueva ronda de tormentas severas llegará a varias regiones de Estados Unidos durante las próximas 48 horas, trayendo intensas lluvias y aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, caída de granizo e intensas ráfagas de viento .

Los expertos prevén que la actividad peligrosa tenga lugar entre el hoy y el mañana, a medida que un frente frío avance por el centro del país y favorezca las condiciones para que se desarrollen nuevas tormentas.

Alerta por tormentas: cuáles son las zonas en riesgo por clima severo

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, el mayor riesgo de tiempo severo tendrá lugar desde el centro de Illinois hasta los Panhandles de Oklahoma y Texas.

Las tormentas podrían comenzar hoy por la tarde y prolongarse durante la noche, siendo este el momento de concentración de mayores eventos meteorológicos peligrosos.

Hay alerta por clima severo para las próximas horas. Shutterstock

Peligros que podría traer este temporal

Los expertos advierten que este clima podría venir acompañado de

Ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora

Caída de granizo

Lluvias torrenciales

Inundaciones repentinas

El consejo de cara a este clima

La recomendación es siempre mantenerse atentos a las alertas meteorológicas locales y revisar los pronósticos, dado que la zona exacta de las tormentas puede variar con el avance del sistema.