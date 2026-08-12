Se aproxima el diluvio del año: 72 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Este miércoles, día del histórico eclipse solar total, los termómetros marcarán valores significativamente elevados en prácticamente toda la península y Baleares, aunque se producirán chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, con granizo e intensas rachas de viento en zonas del sureste.

La estabilidad reinará en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde la jornada comenzará con nubes bajas y probabilidad de niebla, aunque con tendencia a despejar.

Dicha nubosidad podría ser más persistente en litorales gallegos, del Cantábrico y de Alborán, pudiendo en este último haber calima ligera. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco, más probable en el Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla-La Mancha y Sistemas Béticos orientales.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Se espera un ascenso de temperaturas, con máximas por encima de 35 grados en la mayoría de la península, salvo en el Cantábrico, litorales y montañas, y podrán rebasar los 40 en el Ebro y en los valles del sudoeste.

Se darán, de nuevo, noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur, noreste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo.

Se aproxima el diluvio del año: 72 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Zonas con lluvias fuertes

Región de Murcia: chubascos y tormentas vespertinas fuertes , con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Andalucía: chubascos y tormentas vespertinas en las sierras del interior extremo oriental, con granizo y rachas muy fuertes de viento .

Castilla-La Mancha: chubascos y tormentas en el sureste, con posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Aragón: chubascos vespertinos con tormenta en el Pirineo y este de Teruel .

Cataluña: probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en los Pirineos.

Este miércoles, temperaturas muy elevadas y tormentas fuertes en el sureste de España. (Fuente: Shutterstock).

Zonas con poca lluvia o chubascos aislados

Comunidad Valenciana: nubosidad de evolución en el interior sur, con posibilidad de chubascos .

Canarias: posibilidad de lloviznas a primeras horas en el norte de las islas montañosas.

Galicia: nubosidad de evolución en zonas montañosas del sureste, sin previsión de lluvias destacadas .

Asturias: nubosidad de evolución en la cordillera, sin lluvias significativas previstas.

Cantabria: nubosidad de evolución en la cordillera y valles del sur, sin precipitaciones destacadas.

País Vasco: nubosidad de evolución en zonas de montaña, sin lluvias importantes previstas.

Navarra: nubosidad de evolución en zonas de montaña durante las horas centrales, sin chubascos destacados.

La Rioja: nubosidad de evolución, especialmente en la vertiente Ibérica, sin precipitaciones señaladas.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?