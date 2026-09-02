Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.160,15 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la última semana mostró un leve avance de 1.03%, pero en el último año acumula una caída de 18.21%, lo que señala una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-ar

La variación que tuvo el dólar en la última semana

En la última semana, la volatilidad del Dólar fue del 15.05%, superando su volatilidad anual del 13.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una clara tendencia alcista: nueve jornadas de avance consecutivo y una leve corrección al final, dejando un balance neto positivo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: