El dólar cotiza a 16.98 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 2 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.02 pesos y un mínimo de 16.95 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización registró un leve incremento semanal de 0.17%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.57%, indicando una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente alcista, con 7 avances y 3 retrocesos, incluida una racha media de cinco subidas consecutivas y correcciones puntuales al final.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 2.70%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 7.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, continuando su ascenso respecto a los días anteriores. Esto indica un incremento en la demanda por la moneda estadounidense frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, la cotización del Dólar habría reflejado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en su valor en relación a otras monedas. Actualmente, los inversionistas deben estar atentos a esta tendencia para tomar decisiones informadas.

La tendencia positiva del Dólar podría estar relacionada con factores económicos que fortalecen la confianza en la moneda estadounidense.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.