Pese a que las últimas lluvias trajeron un alivio en todo el país frente a la ola de calor de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debió emitir una alerta en todo el país por las fuertes tormentas que sacuden a algunas provincias. En esta línea, el organismo climático advirtió por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias alcanzarán los 20 milímetros acumulados y estarán acompañadas de vientos inestables de hasta 60 km/h. En las últimas semanas, las lluvias en el Noroeste Argentino (NOA) han mostrado una dinámica de tormentas puntuales e intensas. Tras un inicio de febrero marcado por alertas amarillas en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, luego se dieron sucesivas caídas de agua trajeron “un alivio frente a las olas de calor predominantes en la región”. A nivel nacional, la primera quincena de febrero de 2026 estuvo caracterizada por una sequía en gran parte del centro y este del país. Sin embargo, a partir de la segunda semana de febrero, “el bloqueo atmosférico que impedía el avance de frentes húmedos comenzó a disiparse”, según contó el SMN Esto permitió el ingreso de “nuevos sistemas de tormentas” desde el sur y el oeste, lo que trajo masivas precipitaciones en todo el país para estas últimas semanas. Para los próximos cuatro días en el NOA, el clima estará marcado por la inestabilidad persistente y un ambiente húmedo. Durante el jueves y el viernes, se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, que podrían ser localmente fuertes: Hacia el fin de semana, se espera una mejora temporaria en las condiciones generales, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Así, las probabilidades de precipitación disminuirán gradualmente de un 70% a un 40% o 30% para el domingo. De esta forma, se verá una suba de las temperaturas máximas, que oscilarán entre los 26° y 30° según la altitud de la zona. Durante la madrugada del jueves, las tormentas se desplegaron desde el litoral y alcanzaron toda la Provincia y la Capital. Sin embargo, sl SMN anticipó que las lluvias terminarán este jueves para toda la zona del AMBA. Tras el paso del temporal, el fin de semana se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas que no superarán los 28°. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: