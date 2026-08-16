Se aproxima el diluvio del año este domingo 16: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento durante 48 horas

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas y tormentas eléctricas: las áreas más afectadas

Colombia se prepara para un domingo marcado por un fuerte incremento de las lluvias, con tormentas eléctricas, posibilidad de granizo y condiciones de viento intenso en diferentes regiones del país. El escenario estará provocado por el avance de un fenómeno atmosférico que atravesará el territorio durante el fin de semana.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó que este domingo 16 de agosto aumentarán las precipitaciones por el tránsito de la onda tropical número 37. Las condiciones inestables continuarán durante el lunes 17 en buena parte del norte y occidente del territorio.

Las lluvias más intensas se concentrarán principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además del norte de la Orinoquía. En algunos sectores podrán estar acompañadas por actividad eléctrica.

Alerta por fuertes lluvias este domingo 16 de agosto: cuáles serán las zonas afectadas

Según el pronóstico oficial, durante el domingo se espera un incremento de las lluvias especialmente en la región Caribe;el centro y norte de la región Andina; el centro y norte de la región Pacífica; y el norte de la Orinoquía.

Las precipitaciones de mayor intensidad, con posibilidad de actividad eléctrica, se concentrarán en sectores de:

Atlántico.

Bolívar.

Magdalena.

Sucre.

Córdoba.

Cesar.

Arauca.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Antioquia.

Santander.

Norte de Santander.

Risaralda.

Quindío.

Caldas.

Boyacá.

En Cundinamarca, Nariño, Casanare, Tolima, Vichada y Guainía, entre otras áreas, las precipitaciones previstas serán principalmente de intensidad ligera a moderada. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se esperan lluvias que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte.

Se aproxima el diluvio del año este domingo 16: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento durante 48 horas (foto: Pexels).

Fuertes vientos y olas de hasta 4,2 metros

El panorama estará acompañado por condiciones adversas en el mar Caribe. El Ideam anticipó para el sábado y domingo vientos de hasta 57 km/h y oleaje que podría alcanzar los 4,2 metros en sectores del centro y oriente del área marítima.

En la península de La Guajira, las ráfagas podrán alcanzar valores de entre 36 y 54 km/h.

Bogotá también tendrá un domingo con mayor probabilidad de lluvias. La capital permanecerá con cielo parcial a mayormente nublado, temperaturas mínimas de entre 9 °C y 11 °C, máximas de entre 18 °C y 20 °C y los fuertes vientos característicos de esta época del año.

Las lluvias continuarán durante el lunes 17 de agosto

El mal tiempo no terminará el domingo. Para el lunes, el Ideam anticipó que persistirán las condiciones nubosas sobre el norte y occidente del país, con las precipitaciones más fuertes nuevamente concentradas en diferentes departamentos de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

La mayor intensidad se espera en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. También habrá lluvias importantes en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y el norte de Boyacá.

El pronóstico incluye además a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mientras que en el norte de la Orinoquía las precipitaciones afectarán principalmente a Arauca y Casanare. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará el cielo nublado y podrán registrarse lluvias moderadas a fuertes.

De esta manera, el tránsito de la onda tropical número 37 mantendrá un escenario de lluvias y condiciones inestables entre el domingo y el lunes, con especial atención sobre las zonas donde se esperan las precipitaciones de mayor intensidad.