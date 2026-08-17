La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 17 de agosto

El clima en España se presentará inestable debido a la dana en el suroeste de la Península. La madrugada podría continuar con tormentas en el suroeste. Durante el día, se esperan cielos muy nubosos, precipitaciones en el Cantábrico y nubosidad en el sur y este peninsular, con probabilidad de chubascos y tormentas en varias regiones.

Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del interior, superando los 35 grados en varias zonas. Las mínimas se mantendrán sin cambios o aumentarán en el centro, sin descender de 20 grados en muchas áreas. El viento será moderado en diferentes regiones, con variaciones según la ubicación.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid será poco nuboso por la mañana, con temperaturas en ascenso alcanzando hasta 36 grados y posibilidad de chubascos tormentosos por la tarde en zonas de montaña.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con chubascos tormentosos en algunas sierras de Cádiz y Málaga, especialmente por la mañana; nubes bajas en el litoral atlántico y mediterráneo. Temperaturas entre 15 y 40 grados, en ascenso o sin cambios, con vientos flojos y levante moderado en Almería.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará mayormente poco nuboso o despejado, con nubosidad en las montañas y chubascos con tormenta en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 38 grados de máxima, con viento moderado del norte en el nordeste y viento flojo variable en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará mayormente poco nuboso o despejado, con nubosidad en el Pirineo y el sistema Ibérico turolense, donde podrían registrarse chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 grados y una máxima que alcanzará los 37 grados, con viento flojo a moderado del noroeste en la depresión del Ebro y variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que darán paso a claros en las horas centrales, excepto en el litoral donde persistirán nubes bajas. Habrá probables brumas y bancos de niebla en zonas altas, con alguna precipitación débil y temperaturas que oscilarán entre 28 y 17 grados. Vientos flojos del nordeste y este serán la tónica general.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas; en Mallorca, algún chubasco aislado con tormenta. Temperaturas sin cambios y noches muy cálidas; viento flojo con brisas costeras, tendiendo por la tarde a sur.

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en las islas más orientales por la mañana; no se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve de madrugada; temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del norte flojo a moderado, más intenso en vertientes sureste y noroeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 18 y 35 grados y posibilidad de chubascos fuertes con tormenta en el tercio norte durante la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Este viernes, el clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado por la mañana, con algunas nubes bajas en el noreste al inicio del día. A medida que avance la jornada, se desarrollará nubosidad diurna, especialmente en zonas de montaña, donde podrían registrarse chubascos ocasionales con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 38 grados de máxima, con un ligero o moderado ascenso en las máximas y el viento del noreste y norte será flojo con intervalos moderados.

El clima se presentará poco nuboso por la mañana con velos de nubes altas y en la tarde se espera nubosidad de evolución. Habrá ligera calima y se prevén tormentas, que podrían ser fuertes con chubascos intensos en Ciudad Real y Albacete, menos probables en Hellín y Almansa. Las temperaturas ascenderán, alcanzando hasta 39 grados en algunas zonas, con un viento flojo de este y sureste que podría intensificarse durante las horas centrales del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con nubes bajas y brumas, sin descartar lloviznas ocasionales; vientos flojos de levante, ocasionalmente moderados y temperaturas entre 22 y 28 ºC.

En Melilla habrá cielos nubosos con nubes bajas y brumas, temperaturas sin cambios entre 26 y 32 °C y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes bajas que disminuirán a poco nuboso, con posibles brumas y niebla en zonas altas, temperaturas entre 18 y 32 grados y vientos flojos del norte. Por otro lado, predominarán cielos poco nubosos en Navarra, con intervalos de nubes en el norte, brumas y temperaturas entre 13 y 30 grados.

En La Rioja, cielo poco nuboso con nubes bajas matinales al oeste y nubosidad de evolución en la sierra con algún chubasco o tormenta; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento flojo variable tendiendo a N y NO.