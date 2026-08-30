Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

El domingo 30 de agosto llegará con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en distintas regiones de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y anticipó la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

El pronóstico incluye lluvias abundantes en períodos cortos, fuertes ráfagas de viento, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones durante los períodos de mayor inestabilidad.

Buenos Aires bajo alerta amarilla: las tormentas llegan durante la madrugada

En la provincia de Buenos Aires, el SMN emitió una alerta que rige durante las primeras horas del domingo 30 de agosto, desde las 03:00 hasta las 08:59.

Durante ese período se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El organismo meteorológico advierte que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían superar esos registros de manera puntual.

La combinación de lluvia intensa en poco tiempo, actividad eléctrica y viento puede generar complicaciones en distintos sectores, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Córdoba espera la Tormenta de Santa Rosa con fuertes tormentas

Foto: Foco Uy Foco Uy

En Río Cuarto y la región de Córdoba, el SMN también emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo.

El pronóstico contempla lluvias, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente , con un escenario de inestabilidad que podría intensificarse durante la jornada.

El fenómeno adquiere especial relevancia porque coincide con el período del año en el que tradicionalmente se habla de la Tormenta de Santa Rosa, una expresión popular asociada a las tormentas que suelen registrarse alrededor del 30 de agosto.

En Río Cuarto, las condiciones podrían comenzar relativamente tranquilas y luego aumentar la probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y especialmente hacia la noche.

Misiones: alerta por granizo, ráfagas y actividad eléctrica

En Misiones, la alerta amarilla comenzará a regir desde las 15:00 del domingo 30 de agosto.

El SMN anticipa tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Los acumulados previstos se ubican entre 15 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados puntualmente.

La inestabilidad podría prolongarse más allá del domingo, por lo que será importante seguir la evolución del pronóstico y las actualizaciones de los organismos oficiales.

Corrientes también se prepara para una jornada de tormentas fuertes

Corrientes se suma al mapa de provincias alcanzadas por el alerta amarilla durante este domingo 30 de agosto.

Según el pronóstico, se esperan tormentas aisladas que podrían ser localmente fuertes , acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

El SMN estima acumulados de lluvia de entre 15 y 40 milímetros, aunque existe la posibilidad de que se superen esos valores de manera puntual.

El período de mayor atención se concentra durante la tarde y la noche del domingo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el avance de las tormentas.

Alerta amarilla: qué significa y cuáles son los principales riesgos

El nivel amarillo del sistema de alertas meteorológicas indica que pueden desarrollarse fenómenos capaces de generar inconvenientes y daños de manera localizada.

En este episodio, los principales riesgos están relacionados con la combinación de tormentas fuertes, lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica.

La intensidad de los fenómenos puede variar de una localidad a otra. Por eso, que una provincia se encuentre bajo alerta no significa que todas sus localidades vayan a experimentar simultáneamente las mismas condiciones.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de tormentas localmente fuertes, se recomienda:

Permanecer en lugares seguros durante el desarrollo de las tormentas.

Evitar actividades al aire libre durante la actividad eléctrica.

Resguardar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables.

Evitar circular por calles que puedan acumular rápidamente agua.

Consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante cualquier modificación del alerta.

El escenario previsto para este domingo 30 de agosto vuelve a poner bajo atención a distintas regiones de la Argentina.

Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Corrientes deberán seguir de cerca la evolución del tiempo ante la posibilidad de tormentas fuertes, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica.