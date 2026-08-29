Los últimos días de agosto se despiden con tormentas severas que se extenderán por Estados Unidos. Desde las Grandes Llanuras hasta el noreste del país, el principal riesgo presentado por los meteorólogos de AccuWeather serán las ráfagas de viento y las lluvias intensas que podrían provocar inundaciones.

La inestabilidad se mantendrá durante los próximos días y avanzará sobre varios estados, con episodios que podrían repetirse sobre las mismas zonas. Los primeros días de septiembre podrían llegar con este panorama climático.

¿Qué zonas del país serán afectados por el diluvio del año?

La alerta inicia desde el sábado 29 de agosto, cuando el riesgo se concentra desde sectores del este de Nevada hasta Dakota del Norte y Dakota del Sur, incluyendo áreas próximas a Salt Lake City, Utah, Casper y Wyoming. Durante la tarde y la noche, las tormentas podrían producir ráfagas de entre 60 y 70 millas por hora, además de inundaciones repentinas y granizo.

Para el domingo 30 de agosto, se prevé más expansión de las tormentas en el norte de las Grandes Llanuras, con Dakota del Norte entre las zonas de mayor riesgo. Las ráfagas podrían alcanzar las 85 millas por hora.

Podrían producirse complicaciones para circular por el corredor de la Interestatal 94.

El lunes 31 los meteorólogos esperan una pausa temporal al tiempo severo hasta el martes . No obstante, seguirán las alertas por vientos dañinos e inundaciones repentinas.

El lunes 31 los meteorólogos esperan una pausa temporal al tiempo severo hasta el martes. No obstante, seguirán las alertas por vientos dañinos e inundaciones repentinas. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

La alerta continuará durante la primera semana de septiembre

Aunque se espera que el lunes disminuya la intensidad de las precipitaciones, el martes 1 de septiembre el clima vuelve a complicarse. Las tormentas abarcarán una amplia zona de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, particularmente desde el norte de Nebraska hasta el centro de Michigan.

Ese mismo día también se esperan tormentas fuertes o severas en sectores del noreste, desde Buffalo, Nueva York, hasta la costa atlántica. Se anticipan nuevas rondas de mal tiempo hacia mediados de la semana con Pensilvania y Nueva York bajo alerta.