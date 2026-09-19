La canasta más cara volvió a estar en Santa Cruz, donde alcanzó los $ 1.044.640 a fines de agosto.

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Llenar el changuito del supermercado vuelve a mostrar una Argentina con precios muy diferentes según el lugar donde se haga la compra. En agosto, el costo de una canasta mensual de productos representativos del consumo de una familia de clase media volvió a ubicarse por encima del millón de pesos en varias provincias, con la Patagonia otra vez al frente del ranking.

Pero la diferencia entre provincias no se limita al precio que aparece al final de la compra. El último informe de Analytica sobre el “Changuito Federal” incorpora también una comparación con los ingresos y muestra que el esfuerzo necesario para cubrir esa canasta cambia de manera importante según el distrito.

La canasta más cara volvió a estar en Santa Cruz, donde alcanzó los $ 1.044.640 a fines de agosto. Le siguieron Chubut, con $ 1.030.321; Río Negro, con $ 1.006.832; Tierra del Fuego, con $ 1.002.496, y Neuquén, con $ 999.797.

En el otro extremo, San Luis registró el changuito más económico, con un costo de $ 920.538. Luego aparecieron Mendoza, con $ 915.724, y La Rioja, con $ 910.748.

La distancia entre las provincias más caras y más baratas, así, sigue siendo una de las principales características del mapa de precios que construye Analytica. La medición toma los mismos productos, marcas y cantidades en todas las jurisdicciones para garantizar la comparabilidad.

La evolución mensual también mostró diferencias importantes. Chubut fue la provincia donde más aumentó el costo del changuito en agosto. Agencia NA / Marcelo Capece

Changuito federal: cuánto aumentó en agosto

La evolución mensual también mostró diferencias importantes. Chubut fue la provincia donde más aumentó el costo del changuito en agosto, con una variación de 4,8%. Detrás quedaron Mendoza, con 3,9%, y La Rioja, con 3,7%.

En el otro extremo, los aumentos más moderados se registraron en Río Negro (+0,5%), La Pampa (+0,6%) y Chaco (+0,8%).

La comparación también puede hacerse en pesos contra el cierre de julio. En ese caso, Chubut encabezó nuevamente las subas, con $ 36.400 adicionales, seguida por Mendoza, con $ 34.322, y Jujuy, con $ 27.073.

Las menores variaciones absolutas correspondieron a Chaco (+$ 5322), La Pampa (+$ 2165) y Neuquén (+$ 217).

El comportamiento interanual mostró otra particularidad. Las mayores subas se concentraron en las provincias patagónicas, donde el encarecimiento del changuito se ubicó entre 35% y 37%.

En cambio, las menores variaciones interanuales se registraron en Catamarca (+24%), La Rioja (+25,1%) y San Luis (+25,5%).

El mapa, por lo tanto, combina dos velocidades. Mientras algunas jurisdicciones acumularon aumentos cercanos o superiores al 35% en un año, otras quedaron varios puntos por debajo.

La Patagonia tiene el changuito más caro, pero también los salarios más altos

La diferencia de precios entre provincias no necesariamente significa que el esfuerzo para comprar la misma canasta sea idéntico. Una de las explicaciones que plantea Analytica es la heterogeneidad del costo de vida y de los ingresos entre regiones.

El mapa combina dos velocidades. Mientras algunas jurisdicciones acumularon aumentos superiores al 35% en un año, otras quedaron varios puntos por debajo. NA

La Patagonia vuelve a aparecer como el caso más claro. Es la región donde se concentran los changuitos de mayor valor, pero también donde se encuentran algunos de los salarios más elevados.

Santa Cruz combina la canasta más costosa con el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, solamente por detrás de Neuquén. Por eso, según el informe, los mayores costos de la región son compensados en parte por remuneraciones más altas.

Esa comparación, sin embargo, tiene un límite: el salario promedio puede esconder una dispersión importante entre trabajadores y actividades.

Por ese motivo, Analytica incorporó otra referencia para medir el peso de la compra: el salario de comercio al por menor, uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores.

Analytica incorporó para medir el peso de la compra, el salario de comercio al por menor, uno de los sectores con más trabajadores.

El resultado modifica parcialmente la fotografía. Al tomar ese ingreso como referencia, la canasta adquiere un peso mayor y en muchos casos representa más de un tercio de la suma de dos salarios de comercio.

La comparación permite poner en perspectiva el valor nominal del changuito. Una provincia puede tener una compra más cara y, al mismo tiempo, contar con ingresos promedio más elevados. Pero cuando se utiliza un salario específico como referencia, el costo de la canasta puede representar una parte considerable del ingreso conjunto de dos trabajadores.

Qué productos aumentaron más en agosto

Más allá del valor total de la compra, algunos productos explicaron buena parte de los movimientos registrados durante agosto.

El aceite de girasol volvió a aparecer entre los productos con mayores aumentos. En casi todas las provincias registró subas de entre 2% y 4%.

Hubo, sin embargo, dos excepciones marcadas. En Jujuy aumentó 5,2%, mientras que en Salta alcanzó una suba de 7,2%.

El incremento más generalizado dentro de la canasta correspondió a la cebolla. Gemini.

Pero el incremento más generalizado dentro de la canasta correspondió a otro producto: la cebolla.

Su precio aumentó entre 10% y 40%, según la provincia, convirtiéndose en uno de los movimientos más relevantes de la medición de agosto.

Los fideos también mostraron una suba extendida, aunque con una intensidad menor. En la mayoría de las provincias aumentaron entre 4% y 7%. Hubo nuevamente diferencias territoriales. Chubut registró una suba de 2,2%; Tierra del Fuego, de 1,8%; La Pampa, de 0,7%, y Santa Cruz, de 0,5%.

En el otro extremo, San Juan tuvo una suba de 9,6% y Salta de 11,5% en este producto.