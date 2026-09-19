En un contexto donde los pagos digitales son parte habitual de la experiencia de compra, vendedores y compradores en ferias y eventos necesitan revisar algunos puntos básicos antes de procesar una transacción. No por desconfianza en la tecnología, sino porque las condiciones de un evento al aire libre, con mucho tráfico y conectividad variable, son distintas a las de un local fijo.

Una de las soluciones disponibles para estos contextos es Nave Mini, la terminal portátil de Nave Negocios para clientes Naranja X. Acepta pagos con tarjeta, QR y NFC, y funciona de forma autónoma mediante WiFi o red 4G, sin necesidad de un celular o computadora adicional.

Nave Mini: cómo funciona una terminal portátil en el día a día

El proceso es simple. El comerciante ingresa el monto en la pantalla, el cliente paga con tarjeta, QR o NFC, y la confirmación aparece de forma inmediata. Los tickets son digitales: el cliente puede escanear un QR para guardarlo en su teléfono.

Cada operación queda registrada en el panel de control de Nave Negocios. El cierre de caja está integrado, lo que permite al comercio revisar el detalle de sus ventas sin procesos manuales al final del día.

Seguridad en pagos digitales: cómo se protegen los datos del cliente

Los pagos procesados con Nave Mini utilizan tokenización: los datos de la tarjeta no se almacenan ni se transmiten en texto plano. Cada transacción genera un código de seguridad de uso único, lo que reduce la exposición de información sensible tanto para el comprador como para el comercio.

Las comisiones de Nave son públicas: navenegocios.ar/home/comisiones---nave.

Con Nave Mini, los emprendedores no solo modernizan su forma de cobrar, sino que también mejoran la gestión de sus ventas. Al poder realizar el cierre de caja y tener un detalle de las operaciones al alcance de la mano, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas respecto a su negocio. En un contexto donde las ventas online y físicas están en constante competencia, adaptar los métodos de cobro es un paso hacia la profesionalización y el crecimiento empresarial.