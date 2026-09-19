“Y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. La frase del Preámbulo de la Constitución resume, desde 1853, la idea de un país dispuesto a recibir a quienes quieran establecerse en su territorio.

Más de 170 años después, esa puerta puede mirarse desde un ángulo más prosaico: los impuestos. Y no es un detalle menor en un país cuyo Presidente convirtió la baja de la carga tributaria en una bandera central de su gestión y sostiene que “los impuestos son un robo”.

Un índice internacional recién actualizado permite una pregunta concreta: ¿cómo trata fiscalmente la Argentina a quien evalúa radicarse en el país? La respuesta no depende solo de Ganancias: el estudio mide también ingresos del exterior, patrimonio, herencias, salida del país y regímenes especiales.

Un ranking de 48 países para quienes pueden elegir dónde establecerse

El estudio es el Tax Optimization for Global Citizens: Comparing 48 Jurisdictions for Internationally Mobile Individuals, de la consultora Global Citizen Solutions (GCS), especializada en residencia, ciudadanía y movilidad internacional. Su unidad de investigación lo actualizó el 16 de septiembre de 2026.

No abarca a todos los inmigrantes: GCS eligió 48 jurisdicciones relevantes para la movilidad internacional y la planificación fiscal, entre destinos con programas de residencia o ciudadanía y países de referencia por su mayor carga tributaria.

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Paraguay, Hong Kong y Bahamas encabezan el ranking. Siguen Malta, San Cristóbal y Nieves, Malasia, Granada y Chipre. Uruguay ocupa el puesto 12 y Brasil el 29. La Argentina aparece en el puesto 37, con 48,8 puntos.

Por qué la “estructura fiscal” importa tanto como la tasa

El índice usa 11 indicadores en tres pilares. Carga Fiscal mide el costo directo de residir: renta personal, ganancias de capital, patrimonio y herencia. Estructura Fiscal analiza la base imponible, los ingresos de fuente extranjera, los regímenes especiales, la tributación al salir y el IVA.

El tercer pilar, Inversión Migratoria, considera las vías de residencia o ciudadanía por inversión, el monto mínimo y la presencia física. Carga y Estructura pesan 42,5% cada una y este pilar 15%. Sin un programa de ese tipo, como en la Argentina, se renormalizan las ponderaciones.

La escala va de 0 a 100 y un puntaje mayor implica condiciones más favorables para el “individuo móvil”. GCS usa datos de PwC, Deloitte y EY, autoridades fiscales y legislación, con las tasas máximas legales estándar.

La clave es la diferencia entre tasa nominal y estructura: no alcanza con saber cuánto cobra un país, también importa sobre qué cobra. Uruguay tiene una tasa máxima de 36%, pero logra 88 puntos en Estructura Fiscal, el más alto de la muestra, y queda 12°. Hungría, con 15%, obtiene 25 y es 31°.

Detrás de las mejores estructuras hay dos mecanismos: sistemas territoriales, que excluyen ciertos ingresos del exterior, o regímenes especiales para nuevos residentes.

Uruguay tiene una tasa máxima de impuesto a la renta personal de 36%, pero obtiene el puntaje más alto de toda la muestra en Estructura Fiscal. Unsplash.

GCS atribuye la diferencia, entre otros factores, al tratamiento de los ingresos de fuente extranjera y a la ausencia de determinados beneficios para nuevos residentes.

El informe identifica dos grandes mecanismos detrás de las estructuras mejor calificadas. Algunos países directamente aplican un sistema territorial, por el cual determinados ingresos generados fuera de sus fronteras quedan fuera del impuesto. Otros utilizan sistemas de remesa o regímenes especiales para nuevos residentes que modifican el tratamiento de las rentas extranjeras.

Argentina: puesto 37 y un sistema que grava la renta mundial

La Argentina obtiene 69 puntos sobre 100 en Carga Fiscal y 29 en Estructura Fiscal. No suma en Inversión Migratoria porque no tiene un programa de residencia por inversión de los contemplados. El resultado compuesto, 48,8 puntos, la deja 37ª entre 48.

En Ganancias, los residentes fiscales tributan por ingresos de fuente argentina y extranjera. La escala para personas humanas llega al 35%, mientras que los no residentes solo tributan por su renta local. Para quien llega con inversiones, propiedades o negocios afuera, esto pesa, aunque existen mecanismos contra la doble imposición.

En patrimonio rige Bienes Personales: para 2025, el mínimo no imponible general fue de $ 384,7 millones y las alícuotas van de 0,50% a 1%. No hay impuesto nacional a la herencia, aunque la provincia de Buenos Aires grava ciertas transmisiones gratuitas.

La Argentina no aplica impuesto de salida sobre ganancias no realizadas, como 31 de las 48 jurisdicciones. El IVA general es del 21%, con alícuotas diferenciales. GCS lo suma a la Estructura Fiscal porque los países sin impuesto a la renta suelen recaudar sobre el consumo.

Qué dicen los números de ARCA sobre los impuestos que mira el ranking

Los datos de ARCA de agosto muestran el peso muy dispar de los tributos que mira el ranking. Sobre una recaudación nacional de $ 20,51 billones, Ganancias aportó $ 4,64 billones (22,6%), con una suba nominal interanual de 45,2%. Bienes Personales sumó $ 137.797 millones (0,7%), 24,8% más, y el IVA $ 6,68 billones.

La comparación tiene límites: no existe una recaudación separada de ganancias de capital, y tampoco hay impuesto nacional a la herencia. Los números dimensionan el peso efectivo de los tributos, pero no reproducen el puntaje que GCS asigna a cada país.

Milei, la baja de impuestos y una comparación que va más allá del discurso

El ranking cobra otro sentido por el lugar que ocupa la cuestión tributaria en el discurso oficial.

En marzo, en la apertura de sesiones del Congreso, Milei afirmó que su Gobierno redujo impuestos por el equivalente a 2,5 puntos del PBI. En mayo, en la Bolsa de Cereales, reiteró que “los impuestos son un robo”, planteó achicar el Estado para bajarlos y anunció nuevas reducciones de retenciones.

En marzo, en la apertura de sesiones del Congreso, Milei afirmó que su Gobierno redujo impuestos por el equivalente a 2,5 puntos del PBI. Reuters

Los países que aparecen arriba y por qué

Emiratos Árabes Unidos lidera con 82,7 puntos. GCS destaca que no aplica impuesto personal sobre la renta y que combina eso con un IVA de 5%, sin impuesto al patrimonio ni a la herencia y sin impuesto de salida.

Antigua y Barbuda es segunda y Paraguay tercero. En el caso paraguayo, el atractivo se explica por el tratamiento territorial de ciertos ingresos: las rentas generadas fuera del país quedan fuera del impuesto a la renta local.

Hong Kong y Bahamas completan el top cinco. En Hong Kong, GCS destaca una estructura territorial y una carga fiscal relativamente baja. Bahamas no aplica impuesto personal sobre la renta, el patrimonio ni las sucesiones.

Qué mira realmente una persona antes de establecer su residencia fiscal

Para quien puede elegir dónde vivir, la tasa nominal es solo una parte de la ecuación. También cuentan la renta mundial, los ingresos del exterior, el patrimonio, las herencias, el consumo, los regímenes para nuevos residentes y qué ocurre al abandonar el país.

GCS advierte que su índice es una herramienta comparativa, no una evaluación fiscal individual, y que deja fuera seguridad social, tratados fiscales, estabilidad de los regímenes especiales, deducciones y exenciones.

Por eso, el puesto 37 no significa que una persona pagaría necesariamente más impuestos aquí que en los 36 países superiores. Significa que, según los criterios de GCS, el sistema argentino suma 48,8 puntos en una comparación pensada para personas internacionalmente móviles.