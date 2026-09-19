La tarta de verduras es una receta versátil para resolver almuerzos y cenas con ingredientes cotidianos. Se puede preparar con espinaca, zapallo o zanahoria y combinar distintos quesos para aprovechar lo que haya en la heladera.

En esta receta, la Asadera Hudson se utiliza como molde para armar y hornear la tarta. La masa se adapta a su base y sus bordes para contener el relleno. Para conseguir un resultado dorado y crocante, también es clave escurrir las verduras y realizar una precocción de la masa antes de rellenarla.

Ingredientes para hacer una tart a de verduras casera

Para la masa

250 g de harina.

125 g de manteca fría.

1 huevo.

Agua fría, cantidad necesaria.

Una pizca de sal.

Para el relleno

400 g de verduras a elección, como espinaca, zapallo o zanahoria.

150 g de queso mozzarella bien escurrido o queso feta.

1 cebolla.

Aceite, cantidad necesaria.

Sal y pimienta a gusto.

Opcional: orégano o albahaca.

Cómo preparar la tarta de verduras en una Asadera Hudson

Hacer la masa y dejarla descansar

Mezclar la harina con la sal y la manteca fría cortada en cubos hasta obtener una textura arenosa. Agregar el huevo y unir los ingredientes. Si hace falta, incorporar agua fría de a poco, solo hasta formar la masa.

Evitar amasar en exceso, para que la base no quede dura. Cubrir y llevar a la heladera durante 30 minutos.

Forrar la asadera y precocinar la base

Estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Colocarla en la Asadera Hudson, engrasada si las indicaciones del modelo lo requieren, y acomodarla sobre la base y los bordes sin estirarla a la fuerza.

Pinchar suavemente la base con un tenedor y llevarla a la heladera durante otros 15 minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 180 °C.

Cubrir la masa con papel manteca y colocar encima legumbres secas o pesas de repostería aptas para horno. Hornear entre 12 y 15 minutos, retirar el papel y el peso, y cocinar unos 5 minutos más, hasta que la superficie se vea seca.

Cocinar las verduras y quitar el exceso de líquido

Picar la cebolla y saltearla con un poco de aceite. Preparar las demás verduras según el tipo elegido: la espinaca necesita una cocción breve y un buen escurrido; el zapallo puede cocinarse al horno para evitar que absorba agua; la zanahoria puede rallarse y saltearse hasta que esté tierna. Dejar entibiar las verduras y eliminar cualquier líquido acumulado. Mezclar con el queso y condimentar con sal, pimienta y las hierbas elegidas.

Rellenar y terminar la cocción

Distribuir el relleno sobre la masa precocida en la Asadera Hudson, formando una capa pareja. Llevar nuevamente al horno a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el relleno esté caliente, con el queso fundido.

Los tiempos pueden variar según el horno, el grosor de la masa y el modelo de asadera. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos antes de cortar para que las porciones mantengan mejor su forma.

Qué errores evitar para que la base de la tarta no quede húmeda

Usar verduras sin escurrir. El exceso de agua pasa a la masa y dificulta que quede crocante.

Agregar el relleno muy caliente. Conviene dejarlo entibiar antes de colocarlo sobre la base.

Saltear la precocción. Es especialmente útil cuando el relleno contiene vegetales que liberan humedad.

Estirar la masa demasiado gruesa. Una capa pareja favorece una cocción más uniforme.

Guiarse solo por el queso dorado. Que la superficie tenga color no significa que la base ya esté cocida.

La Asadera Hudson es el recipiente central de esta preparación, ya que permite montar la tarta y llevarla al horno en el mismo molde. Combinada con una masa descansada, una precocción y un relleno bien escurrido, ayuda a resolver una receta casera en la que la base tiene tanto protagonismo como las verduras.