Ingresa un diluvio histórico el lunes 31: tormentas con granizo y ráfagas de viento en Córdoba y San Luis.

Argentina comenzará la semana con cambios bruscos en el tiempo y un clima desafiante por el ingreso de una fuerte tormenta a Córdoba y San Luis. La jornada del lunes 31 presentará un pronóstico adverso de lluvias con granizo y ráfagas de viento que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades.

Cómo estará el clima en Córdoba y San Luis, según el Servicio Meteorológico Nacional

Los informes oficiales del SMN detallan una jornada marcada por el regreso de las precipitaciones. Estas serán las condiciones según cada provincia.

Córdoba

El clima en la ciudad de Córdoba se mantendrá nublado a lo largo de todo el día con chubascos aislados y temperaturas de entre 23° y 9°. Los vientos podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora.

El pronóstico se complicará en las localidades ubicadas cerca a San Luis como La Cumbrecita, Villa Dolores, Río Cuarto y Coronel Moldes. En estas zonas se esperan mayores precipitaciones con actividad eléctrica.

Ingresa un diluvio histórico el lunes 31: tormentas con granizo y ráfagas de viento en Córdoba y San Luis.

Estas condiciones se mantendrán a lo largo de todo el lunes 31 y darán paso a un martes soleado con mínimas de 9° y máximas de 24° sin probabilidades de lluvias.

San Luis

La provincia de San Luis también será afectada por el temporal. Si bien el área metropolitana recibirá la menor parte de las lluvias, el clima se mantendrá nublado a lo largo de todo el día con chubascos aislados.

Las regiones ubicadas al este de la provincia sufrirán actividad eléctrica intensa con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. El SMN recomendó mantenerse al tanto de los reportes para conocer la evolución del tiempo.

Cómo estará el clima en Buenos Aires, según el SMN

El pronóstico para Buenos Aires señala un inicio de semana levemente nublado con mínimas de 12° y máximas de 19°, pero sin probabilidad de lluvias.

Para el martes y miércoles la sensación térmica irá en ascenso hasta los 20° con tardes soleadas y mañanas frescas ideales para realizar actividades al aire libre.

El jueves y viernes estarán marcados por la presencia de un cielo despejado y máximas también de 20°, mientras que el fin de semana se mantendrán sin lluvias y con mínimas de 5°.