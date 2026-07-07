El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 7 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 7 de julio

El clima en España se caracteriza por una ola de calor persistente y una estabilidad general. Sin embargo, se producirá algo de inestabilidad en el centro peninsular debido a la entrada de aire frío en altura. Se prevén tormentas con rachas fuertes de viento en las mesetas y cordilleras.

Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y el Cantábrico, mientras que ascenderán en el este y Baleares. En gran parte del país, se superarán los 36-38 grados. Las mínimas no bajarán de 20 grados en litorales y de 25 grados en algunos valles. El viento será generalmente flojo.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Poco nuboso en Madrid, con posibilidad de tormentas y temperaturas que alcanzarán hasta 41 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en sierras orientales; máximas en ascenso en sur y este y sin cambios en el resto; vientos flojos variables con intervalos moderados del sur por la tarde y Levante moderado, ocasionalmente fuerte, en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado y algunas nubes altas por la tarde, especialmente en el Pirineo, donde se podrían registrar chubascos aislados con tormenta. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 grados, en general en el resto y máximas que alcanzarán los 43 grados en la depresión central de Lleida, con vientos flojos predominando del sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado y nubosidad de evolución durante la tarde en el sistema Ibérico y el Pirineo. Se anticipan chubascos y tormentas en el sistema Ibérico, con rachas de viento fuertes, mientras que el Pirineo experimentará precipitaciones de forma más dispersa. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará hasta 43 grados, especialmente en el valle del Ebro y otras áreas. El viento será flojo y variable, con tendencias a suroeste moderado en el sistema Ibérico por la tarde.

El clima en Asturias será poco nuboso al inicio del día, con intervalos de nubes bajas y probables brumas y nieblas en el litoral. Aumentará la nubosidad por la tarde, con posibilidad de lluvias y chubascos, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados, con mínimas en descenso y máximas también en descenso y vientos flojos predominantes del oeste y norte.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Tiempo estable y despejado, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso: máxima 36 grados y mínima 19. Viento flojo del sur y brisas costeras por la tarde en Mallorca.

Despejado con calima ligera en altura, se registrarán temperaturas en ligero a moderado ascenso, superando los 34 °C en zonas altas y alcanzando los 37 °C en Gran Canaria. Las mínimas se mantendrán en 17 °C, mientras que las temperaturas nocturnas no descenderán de 25-27 °C. Viento flojo a moderado del norte en costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado, con intervalos de nubes altas y posibles chubascos en el interior, temperaturas de 21 a 41 grados y viento flojo predominando del sureste por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominará el cielo poco nuboso o despejado, aumentando con nubes de evolución diurna y chubascos con tormenta por la tarde; temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, máximas sin cambios y viento variable que podrá registrar rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso durante el día, con nubosidad de evolución en la tarde. Se esperan chubascos tormentosos en el cuadrante nordeste, con posibilidad de granizo. En Albacete y la Mancha de Toledo, no se descartan tormentas localmente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 42 grados, superando los 38 en gran parte de la Comunidad y los 40 en los valles del Tajo y Guadiana. El viento será flojo y variable, con intervalos moderados y algunas rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos con nubes bajas matinales, temperaturas entre 21 y 27 grados y vientos flojos de levante en Madrid.

Cielos poco nubosos en Melilla, vientos flojos de levante y temperaturas con pocos cambios: 30°C de máxima y 23°C de mínima.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será poco nuboso, con probables lluvias y chubascos tormentosos por la tarde, alcanzando temperaturas de hasta 39 grados y mínimas de 18 grados. Por otro lado, poco nuboso en Navarra, con temperaturas máximas de 38 grados y mínimas de 18, probabilidad de chubascos y tormentas por la tarde.

Cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de tarde, posibles chubascos y tormentas; mínimas en ligero ascenso (más en La Rioja Oriental), máximas con pocos cambios y viento variable con rachas fuertes, sobre todo en el valle.