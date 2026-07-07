Sin azúcar, conservantes y saludable: cómo hacer un ketchup perfecto, listo en minutos y súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

El ketchup es uno de los aderezos más consumidos del mundo, pero muchas de las versiones industriales contienen grandes cantidades de azúcar, conservantes y aditivos, motivo por el cual muchas personas prefieren evitarlos.

Sin embargo, cada vez más personas optan por prepararlo en casa con ingredientes naturales y mucho más saludables que otorgan una salsa acompañante muy rendidora y fácil de preparar.

Sin azúcar, conservantes y saludable: cómo hacer un ketchup perfecto, listo en minutos y súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Con una receta sencilla y lista en pocos minutos, es posible obtener un ketchup casero con una textura cremosa, un sabor intenso y el equilibrio justo entre lo dulce y lo ácido, ideal para acompañar hamburguesas, papas, carnes, sándwiches o vegetales.

Los ingredientes para preparar un ketchup casero saludable

Para esta receta de ketchup casero se necesitan algunos ingredientes, los cuales se destacan por la facilidad en la que se consiguen y lo económicos que resultan ser.

Qué se necesita para hacer ketchup

400 gramos de tomate triturado.

1 diente de ajo.

3 cucharadas de vinagre de manzana.

2 cucharadas de miel.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Una pizca de canela.

Media cucharadita de cebolla en polvo.

Media cucharadita de ajo en polvo.

Media cucharadita de orégano.

Media cucharadita de albahaca.

Cómo hacer un ketchup casero paso a paso

La preparación del ketchup casero se destaca, principalmente, por la sencillez con la que se hace ya que no requiere técnicas complejas y es ideal para quienes dan sus primeros pasos en la cocina.

Sin azúcar, conservantes y saludable: cómo hacer un ketchup perfecto, listo en minutos y súper fácil de hacer Fuente: Shutterstock

Al momento de hacerlo, se deben seguir los siguientes pasos:

Colocar el tomate triturado en una cacerola.

Agregar el ajo picado o triturado.

Incorporar el vinagre de manzana y la miel.

Sumar el pimentón dulce, la canela, la cebolla en polvo, el ajo en polvo, el orégano y la albahaca.

Mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos por completo.

Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 20 a 30 minutos, revolviendo de manera ocasional hasta que la preparación reduzca y espese.

Procesar la mezcla si se busca una textura más suave y homogénea.

Dejar enfriar antes de colocar el ketchup en un frasco de vidrio limpio con tapa.

Por qué conviene hacer ketchup en casa

Además de evitar conservantes y colorantes artificiales, esta versión permite controlar completamente los ingredientes que se utilizan.

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Entre sus principales ventajas se destacan:

No contiene azúcar refinada.

Evita conservantes y aditivos industriales.

Se elabora con ingredientes naturales.

Permite ajustar el nivel de dulzor o acidez según el gusto.

Es ideal para quienes buscan una alimentación más equilibrada.

Cómo conservar el ketchup para que dure más tiempo

Una vez preparado, el ketchup casero debe guardarse en un recipiente o frasco de vidrio hermético dentro de la heladera.

En esas condiciones puede conservarse en buen estado durante una o dos semanas, manteniendo tanto su sabor como su textura. Para prolongar su vida útil, se recomienda utilizar siempre utensilios limpios al servirlo y mantener el envase bien cerrado después de cada uso.