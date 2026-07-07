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El ketchup es uno de los aderezos más consumidos del mundo, pero muchas de las versiones industriales contienen grandes cantidades de azúcar, conservantes y aditivos, motivo por el cual muchas personas prefieren evitarlos.
Sin embargo, cada vez más personas optan por prepararlo en casa con ingredientes naturales y mucho más saludables que otorgan una salsa acompañante muy rendidora y fácil de preparar.
Con una receta sencilla y lista en pocos minutos, es posible obtener un ketchup casero con una textura cremosa, un sabor intenso y el equilibrio justo entre lo dulce y lo ácido, ideal para acompañar hamburguesas, papas, carnes, sándwiches o vegetales.
Los ingredientes para preparar un ketchup casero saludable
Para esta receta de ketchup casero se necesitan algunos ingredientes, los cuales se destacan por la facilidad en la que se consiguen y lo económicos que resultan ser.
Qué se necesita para hacer ketchup
- 400 gramos de tomate triturado.
- 1 diente de ajo.
- 3 cucharadas de vinagre de manzana.
- 2 cucharadas de miel.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- Una pizca de canela.
- Media cucharadita de cebolla en polvo.
- Media cucharadita de ajo en polvo.
- Media cucharadita de orégano.
- Media cucharadita de albahaca.
Cómo hacer un ketchup casero paso a paso
La preparación del ketchup casero se destaca, principalmente, por la sencillez con la que se hace ya que no requiere técnicas complejas y es ideal para quienes dan sus primeros pasos en la cocina.
Al momento de hacerlo, se deben seguir los siguientes pasos:
- Colocar el tomate triturado en una cacerola.
- Agregar el ajo picado o triturado.
- Incorporar el vinagre de manzana y la miel.
- Sumar el pimentón dulce, la canela, la cebolla en polvo, el ajo en polvo, el orégano y la albahaca.
- Mezclar todos los ingredientes hasta integrarlos por completo.
- Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 20 a 30 minutos, revolviendo de manera ocasional hasta que la preparación reduzca y espese.
- Procesar la mezcla si se busca una textura más suave y homogénea.
- Dejar enfriar antes de colocar el ketchup en un frasco de vidrio limpio con tapa.
Por qué conviene hacer ketchup en casa
Además de evitar conservantes y colorantes artificiales, esta versión permite controlar completamente los ingredientes que se utilizan.
Entre sus principales ventajas se destacan:
- No contiene azúcar refinada.
- Evita conservantes y aditivos industriales.
- Se elabora con ingredientes naturales.
- Permite ajustar el nivel de dulzor o acidez según el gusto.
- Es ideal para quienes buscan una alimentación más equilibrada.
Cómo conservar el ketchup para que dure más tiempo
Una vez preparado, el ketchup casero debe guardarse en un recipiente o frasco de vidrio hermético dentro de la heladera.
En esas condiciones puede conservarse en buen estado durante una o dos semanas, manteniendo tanto su sabor como su textura. Para prolongar su vida útil, se recomienda utilizar siempre utensilios limpios al servirlo y mantener el envase bien cerrado después de cada uso.