Se acerca la ola polar más fría del año y habrá 96 horas seguidas de temperaturas bajo cero: cuáles son las zonas afectadas Fuente: Canva

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que estos días previos al fin de semana estarán marcado por una intensificación de las tormentas heladas en distintas regiones del sur del país, acompañadas de una ola polar y nevadas fuertes.

La intensa masa de aire helado y de origen antártico está provocando nevadas persistentes, frío extremo y fuertes ráfagas de viento en toda la región cordillerana de la Patagonia y Cuyo. Por eso, el SMN y las autoridades locales mantienen la zona en alerta, además las acumulaciones de nieve y las temperaturas extremas podrían ver marcas históricas.

Las zonas más afectadas por la tormenta

El reporte del SMN informó que durante el jueves y viernes estas regiones se deben mantener en alerta:

Mendoza (Zona Cuyo)

Alertas por nevadas: rige una alerta naranja por nevadas persistentes en la cordillera del sur y centro de la provincia, afectando gravemente a Malargüe, San Rafael, Tunuyán y San Carlos.

Acumulados de nieve: se esperan acumulaciones de hasta 10 cm o más en zonas bajas, mientras que en la alta montaña los valores son drásticamente superiores.

Frío extremo: las temperaturas mínimas en zonas altas como Potrerillos promedian los -8 °C , mientras que en la alta cordillera profunda los registros caen por debajo de los -15 °C .

Vientos: se registran fuertes ráfagas del sector sur de hasta 70 km/h en el centro y sudeste provincial.

Neuquén (Norte de la Patagonia)

Zonas Afectadas: la alerta amarilla por nieve cubre casi toda la cordillera y el centro provincial, abarcando localidades clave como Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches y Lácar.

Nieve y viento Blanco: Se estiman acumulados de hasta 15 cm en zonas elevadas. La combinación con ráfagas de viento de hasta 50 km/h genera el peligroso fenómeno de viento blanco , reduciendo a cero la visibilidad en rutas como la Provincial 43.

Temperaturas Gélidas: En la cordillera las mínimas tocan los -7 °C de forma generalizada, acompañadas de heladas negras muy potentes.

Capital y valles: en Neuquén capital y el Alto Valle el impacto principal se da por el viento del sudeste y temperaturas apenas por encima del congelamiento, con registros de sensación térmica bajo cero.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Cómo cuidarse de las posibles tormentas y heladas

Debido al aumento de la nieve por la fuerte ola polar, las autoridades lanzaron recomendaciones para evitar sufrir mayores inconvenientes:

Evitá la exposición prolongada al aire libre y en exteriores.

Vestite en capas , utilizando mucha ropa liviana superpuesta en lugar de una sola prenda gruesa.

Mantené el movimiento constante (caminar, mover extremidades o levantarse) para generar más calor corporal.

Calefaccioná tu hogar de forma segura y recordá mantener una mínima ventilación para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono.

Evitá los cambios bruscos de temperatura, protegiendo principalmente las vías respiratorias al salir.

Tomá abundante líquido (priorizando infusiones calientes) y evitá por completo el consumo de bebidas alcohólicas.

No fumes en ambientes cerrados para no contaminar el aire respirable.

No te automediques si te sentís afectado por el frío; consultá rápido en el centro de salud más cercano.

Prestá especial atención y cuidado a niños, embarazadas, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

La ola polar en Buenos Aires

El invierno comenzó con una fuerte baja en las temperaturas en la provincia de Buenos Aires. La masa de aire frío se mantendrá por varios días, pero el viernes será la mañana más fresca con mínimas de hasta -4° en algunas localidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima se ubicará en 1°. Recién el sábado mejorarán las condiciones con mínimas de 6°.

¿Cómo continuará el clima en la Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico extendido del clima del SMN detalla que durante lo que resta de la semana las condiciones se mantendrán con mañanas frescas y tardes soleadas con máximas de 14° el fin de semana.

Por el momento no se esperan lluvias y la Ciudad se mantendrá con un porcentaje de humedad bajo.