Poner papel higiénico en los rieles de la ventana

Los rieles de la ventana suelen ser uno de los lugares de la casa que quedan por fuera de la limpieza cotidiana. Aunque a simple vista puedan parecer limpios, estos lugares suelen acumular polvo, tierra, pelos, restos de insectos y humedad.

En este marco, un sencillo truco casero comenzó a viralizarse en las redes sociales por su efectividad. Se trata de usar papel higiénico para limpiar los marcos, aprovechando el propio movimiento de la ventana para retirar la suciedad acumulada.

Cómo limpiar los rieles de las ventanas con papel higiénico

El método es muy simple y puede hacerse en pocos minutos.

Colocar el papel: poner una doble capa de papel higiénico a lo largo del riel, intentando cubrir especialmente las zonas donde se concentra la suciedad. Agregar vinagre: humedecer el papel con vinagre de limpieza hasta que quede bien impregnado. La idea es que permanezca en contacto con la suciedad durante unos minutos para ayudar a ablandarla. Dejar actuar: esperar aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Esto permite que la suciedad adherida se afloje. Mover la ventana: cerrar y deslizar la hoja de la ventana sobre el papel. El movimiento ayuda a que el papel arrastre parte de la suciedad acumulada en el riel. Retirar y secar: sacar el papel utilizado y comprobar el resultado. Si todavía quedan restos en las esquinas, se puede completar la limpieza con un paño de microfibra, un hisopo o un pequeño cepillo.

Papel higiénico en los rieles de la ventana

Los beneficios de colocar papel higiénico en los rieles de la ventana

El papel higiénico permite mantener el líquido en contacto con la superficie durante unos minutos y, al mismo tiempo, se adapta a las pequeñas irregularidades del riel. El vinagre de limpieza ayuda a aflojar determinados restos de suciedad.

Sin embargo, no todos los rieles son iguales y el resultado puede variar según la cantidad y el tipo de suciedad acumulada.

Además, si existe una gran cantidad de tierra o polvo seco, conviene retirarla primero. Mojar directamente una capa gruesa de polvo puede convertirla en una pasta difícil de sacar.

Otros trucos para limpiar los rieles de las ventanas

Si el riel está muy sucio, hay otras alternativas sencillas que pueden complementar este método.

Aspiradora: antes de aplicar cualquier líquido, pasar una aspiradora con una boquilla fina ayuda a retirar polvo, pelos y residuos sueltos. Si la boquilla no entra en el espacio, el tubo de cartón de un rollo de papel higiénico puede adaptarse a la manguera y aplastarse para crear una punta más estrecha.

Cepillo pequeño: un pincel viejo o un cepillo de cerdas firmes puede servir para desprender la suciedad acumulada en las esquinas.

Paño de microfibra: después de retirar la suciedad, pasar un paño ligeramente húmedo permite eliminar los restos que quedaron adheridos. Luego es importante secar la zona.

Esponja: otra alternativa consiste en cortar una esponja para adaptarla al tamaño del riel, humedecerla con agua y jabón y deslizarla por las ranuras.

El detalle que puede arruinar la limpieza

Uno de los errores más comunes es empezar directamente con agua o productos de limpieza cuando el riel está lleno de polvo.

La recomendación más práctica es seguir una regla sencilla: primero retirar la suciedad seca y después pasar a la limpieza húmeda. De esta manera se evita formar una mezcla de polvo y líquido que termine acumulándose todavía más en las esquinas.

También conviene evitar empapar en exceso los marcos o los mecanismos de la ventana. En superficies delicadas, siempre es recomendable probar primero cualquier producto en una zona pequeña y poco visible.