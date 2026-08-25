El pronóstico anticipa lluvias y tormentas en varias regiones del país, aunque las condiciones serán diferentes según la zona y las temperaturas seguirán marcando contrastes.

El clima en Colombia, confirmado por Meteored, estará marcado por la presencia de lluvias y tormentas durante el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto. El pronóstico anticipa tormentas, fuertes vendavales y precipitaciones por 48 horas en varias ciudades, mientras que otras zonas tendrán cielos parcialmente nublados y temperaturas elevadas.

Entre las principales ciudades, se esperan condiciones inestables en Cali, Bucaramanga, Cartagena de Indias, San Andrés y Santa Marta, donde podrían registrarse lluvias acompañadas por tormentas. En otras localidades, como Bogotá, Medellín y Barranquilla, también se prevén precipitaciones, aunque con temperaturas y condiciones diferentes.

El jueves mantendrá un panorama similar, con lluvias y tormentas en buena parte del territorio. Las temperaturas máximas continuarán siendo altas en algunas ciudades de la costa y otras regiones, mientras Bogotá y las localidades de mayor altura tendrán registros considerablemente más bajos.

¿Cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia el miércoles 26 de agosto?

Durante el miércoles, varias de las principales ciudades tendrán lluvias o chubascos tormentosos. Bogotá presentará lluvia débil y cielo parcialmente nublado, con una máxima cercana a los 18 °C y una mínima de 9 °C. Medellín, por su parte, alcanzará los 31 °C y tendrá precipitaciones débiles.

En Cali y Bucaramanga se esperan chubascos tormentosos, con máximas de 31 °C y 28 °C, respectivamente. En la costa Caribe, Cartagena de Indias tendrá tormentas y temperaturas de entre 27 °C y 33 °C, mientras Barranquilla registrará hasta 33 °C con lluvia intensa, mientras que San Andrés será una de las zonas más cálidas, con una máxima prevista de 36 °C.

El pronóstico anticipa lluvias y tormentas en varias regiones del país, aunque las condiciones serán diferentes según la zona y las temperaturas seguirán marcando contrastes. Fuente: EFE sxenick

¿Qué se espera para el jueves 27 de agosto en Colombia?

El jueves continuará con un panorama de lluvias en diferentes regiones. Cali tendrá chubascos tormentosos y temperaturas de entre 20 °C y 28 °C, mientras Bucaramanga también registrará tormentas, con una máxima de 28 °C. Cartagena tendrá lluvia débil y temperaturas que llegarán hasta los 31 °C.

Bogotá mantendrá temperaturas bajas, con una mínima cercana a los 9 °C y una máxima de 18 °C, acompañadas por lluvias débiles y cielo parcialmente nublado. Barranquilla alcanzará los 33 °C, mientras San Andrés volverá a ubicarse entre las zonas más cálidas, con una máxima de 36 °C y lluvias acompañadas de tormentas. En otras regiones como Puerto Carreño y Puerto Inírida también se esperan precipitaciones y actividad tormentosa.