El Servicio Meteorológico Nacional, SMN y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, dieron a conocer los detalles de las dos grandes tormentas que pasa por México. Las tormentas Iselle y Julio no se acercan al territorio mexicano ni representan peligro para el país. Ambas tormentas se mantienen sobre el océano Pacífico y avanzan alejándose de México.

Para este martes 25 de agosto, las condiciones meteorológicas sí contemplan lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en algunas zonas del centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional no señala, en estos momentos, una amenaza de lluvias intensas, vientos violentos o granizo asociada con estas tormentas tropicales.

A dónde llegará la Tormenta Tropical Iselle? Conagua

¿Cómo estará el clima en CDMX este martes?

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén lluvias aisladas, acompañadas por rachas de viento que podrían alcanzar 30 km/h. Estas condiciones forman parte del panorama meteorológico para el centro del país y no son consecuencia de un impacto directo de Iselle o Julio.

Por ello, aunque podrían presentarse cambios en el estado del tiempo durante el día, no existe una alerta por la aproximación de una tormenta tropical a la capital mexicana con base en los datos difundidos por Conagua a las 09:00 horas de este 25 de agosto.

Tormentas tropicales en México. Conagua

Tormenta tropical Julio se mantiene lejos de México

La tormenta tropical Julio se localizó a 1,085 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de hasta 100 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 35 km/h.

De acuerdo con Conagua, su distancia y trayectoria no representan peligro para México. El sistema continúa sobre el Pacífico y el pronóstico de trayectoria mostrado por el organismo no contempla un acercamiento al territorio nacional.

Iselle también se aleja y no representa peligro para México

La tormenta tropical Iselle se encontraba todavía más lejos, a 1,175 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 110 km/h, rachas de hasta 140 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Conagua señaló que Iselle mantiene su desplazamiento y se aleja del territorio nacional, por lo que tampoco genera efectos en México. Así, aunque ambos sistemas presentan vientos fuertes en el océano Pacífico, no hay indicios en el reporte oficial de que una tormenta tropical se esté acercando actualmente al país.