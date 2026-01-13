La Secretaría de Educación dio a conocer el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas de inicio, receso invernal y fin del ciclo lectivo en todas las jurisdicciones del país. El objetivo de garantizar 190 días efectivos de clases.

Sin embargo, los estudiantes de una provincia deberán volver antes que todos a las aulas. Se trata de Santiago del Estero, que tendrá el ciclo lectivo más extenso del país.

¿Cuándo empiezan las clase en Santiago del Estero?

Los alumnos santiagueños comenzarán las clases el miércoles 18 de febrero, casi dos semanas antes que la mayoría de las provincias. Esto significa que los estudiantes tienen unos 30 días de vacaciones antes de arrancar el nuevo año escolar.

El año pasado, el inicio fue el 5 de marzo, por lo que en 2026 deberán regresar mucho antes. Además, el receso invernal será del 20 al 31 de julio y el fin del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.

¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?

El Ministerio de Capital Humano adelantó el calendario del ciclo lectivo 2026:

Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

¿Cuándo terminan las clases en 2026?