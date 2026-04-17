Este viernes, 17 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1595 (Anteojos). Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando una nueva perspectiva o entendimiento sobre una situación específica. Además, los anteojos en los sueños pueden representar la sabiduría y el conocimiento. Puede ser un indicativo de que el soñador debe prestar atención a los detalles y a la información que lo rodea para tomar decisiones más informadas. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.