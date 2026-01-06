En esta noticia
El ciclo lectivo 2026 en Argentina ya tiene fechas confirmadas en la mayoría de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con el comienzo de este año, muchos se preguntan cuándo empiezan las clases.
Según el Consejo Federal de Educación (CFE) y la Resolución N.º 508, se garantizan al menos 190 días efectivos de clase, con un mínimo de 760 horas reloj en primario y 900 en secundario. El inicio varía entre fines de febrero y principios de marzo, dependiendo de cada jurisdicción.
Provincias que empiezan las clases en febrero 2026
- Santiago del Estero: 18 de febrero.
- Chubut: 23 de febrero (período común, todos los niveles). Algunas escuelas especiales comienzan en enero.
- Jujuy: 23 de febrero (todos los niveles).
- Tierra del Fuego: 24 de febrero.
- San Luis: nivel inicial y primario: 23 de febrero. Secundario: 25 de febrero.
- Santa Cruz: 25 de febrero (todos los niveles).
- Neuquén: 25 de febrero
- Mendoza: nivel inicial, primario, especial, jóvenes/adultos y 1° año secundario: 25 de febrero. Resto de secundaria: 2 de marzo.
- Río Negro: período común (todos los niveles): 2 de marzo. Escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE): 18 de febrero.
Provincias que empiezan las clases en marzo 2026
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): nivel inicial y primario: 25 de febrero. Nivel secundario: 2 de marzo.
- Provincia de Buenos Aires: nivel primario y secundario: 2 de marzo. Formación Profesional: 9 de marzo. Educación Superior: 16 de marzo.
- Catamarca: 2 de marzo (todos los niveles).
- Chaco: primario: 2 de marzo. Jardines de infantes: 3 de marzo. Secundario: 12 de marzo.
- Córdoba: 2 de marzo (todos los niveles).
- Corrientes: 2 de marzo (todos los niveles).
- Entre Ríos: 2 de marzo (todos los niveles).
- Formosa: 2 de marzo (todos los niveles).
- La Pampa: 2 de marzo (todos los niveles).
- La Rioja: 2 de marzo (todos los niveles).
- Misiones: 2 de marzo (todos los niveles).
- Salta: 2 de marzo (todos los niveles).
- San Juan: primaria y especial: 2 de marzo | Secundaria: 4 de marzo | Superior: 6 de abril.
- Santa Fe: 2 de marzo (todos los niveles).
- Tucumán: 2 de marzo.