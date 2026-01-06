Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano (foto: archivo).

El ciclo lectivo 2026 en Argentina ya tiene fechas confirmadas en la mayoría de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con el comienzo de este año, muchos se preguntan cuándo empiezan las clases.

Según el Consejo Federal de Educación (CFE) y la Resolución N.º 508, se garantizan al menos 190 días efectivos de clase, con un mínimo de 760 horas reloj en primario y 900 en secundario. El inicio varía entre fines de febrero y principios de marzo, dependiendo de cada jurisdicción.

Calendario escolar 2026: una por una, cuándo vuelven las clases en cada provincia. Foto: archivo

Provincias que empiezan las clases en febrero 2026

Santiago del Estero: 18 de febrero.

Chubut: 23 de febrero (período común, todos los niveles). Algunas escuelas especiales comienzan en enero.

Jujuy: 23 de febrero (todos los niveles).

Tierra del Fuego: 24 de febrero.

San Luis: nivel inicial y primario: 23 de febrero. Secundario: 25 de febrero.

Santa Cruz: 25 de febrero (todos los niveles).

Neuquén: 25 de febrero

Mendoza: nivel inicial, primario, especial, jóvenes/adultos y 1° año secundario: 25 de febrero. Resto de secundaria: 2 de marzo.

Río Negro: período común (todos los niveles): 2 de marzo. Escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE): 18 de febrero.

Provincias que empiezan las clases en marzo 2026