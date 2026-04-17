El Banco Central volvió este viernes a comprar dólares. Se alzó con u$s 95 millones y ya acumula compras por u$s 6016 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero. Las reservas brutas internacionales treparon a los u$s 45.791 millones, aumentando u$s 160 millones con respecto al jueves. Tras superar los u$s 6000 millones, la entidad conducida por Santiago Bausili alcanzó el 60% de su objetivo inicial, que apuntaba a comprar u$s 10.000 millones anuales. Solo en abril (y con aún nueve ruedas por delante) lleva comprados u$s 1635 millones.