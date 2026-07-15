Llega el diluvio del año con 48 horas de fuertes tormentas y lluvias de hasta 50 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas y lluvias para el noreste argentino, el Litoral y sectores de la región Pampeana durante el fin de semana, en el marco de un cambio de patrón que primero traerá un fuerte ascenso térmico y después inestabilidad.

Según el informe oficial, el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte del país elevará las temperaturas por encima de lo habitual para julio, antes de que el avance de un frente frío dispare las precipitaciones.

El fenómeno afecta a distintas provincias de Argentina y reaviva la atención sobre el clima en la región, uno de los temas más consultados en esta época del año.

Llega el diluvio del año con 48 horas de fuertes tormentas y lluvias

De acuerdo con los modelos oficiales, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán entre Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa, con valores que podrían ubicarse entre 30 y 50 mm.

En Entre Ríos y el norte de Santa Fe se esperan entre 20 y 40 mm, mientras que en la región Pampeana las lluvias serán más aisladas, con acumulados menores a 5 mm.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas y lluvias para el noreste argentino, el Litoral y sectores de la región Pampeana durante el fin de semana. Archivo.

Recomendaciones del SMN ante tormentas y lluvias

Ante el escenario de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas.

Alejar vehículos y maquinaria agrícola de zonas expuestas al viento.

Prestar atención a posibles anegamientos en calles y sectores bajos.

Desconectar artefactos eléctricos ante la caída de rayos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo.

Qué significa la alerta amarilla y naranja del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional clasifica sus avisos según el nivel de riesgo. La alerta amarilla indica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La alerta naranja, un escalón más grave, señala fenómenos peligrosos para la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante esos días de julio será de la siguiente manera: